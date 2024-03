Políticos madrileños reivindican la "unidad" y el "compromiso" de la sociedad como respuesta a los atentados

Políticos madrileños han reivindicado este lunes, veinte aniversario de los atentados yihadistas del 11M, la "unidad" y el "compromiso" del conjunto de una sociedad que demostró ser pura solidaridad". Este ha sido el mensaje común en el grueso de las declaraciones de los políticos a lo largo de una mañana que ha puesto el foco en el recuerdo de las 193 personas fallecidas y los más de 2.000 heridos en el mayor atentado vivido en Europa. A las 9 horas han repicado todas las campanas de las iglesias madrileñas mientras en el kilómetro cero, en la Puerta del Sol, tenía lugar el acto institucional con el que la Comunidad ha recordado ese jueves de 2004. "Nos reunimos en la Puerta del Sol con el corazón encogido, aún incapaces de asimilar tanto dolor y crueldad, pero comprometidos con el recuerdo de todas y cada una de las víctimas, sus familias y amigos. Siempre estaremos con ellos", ha trasladado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. En su intervención, ha recordado que aún en estas circunstancias, "Madrid se hizo uno", de la misma forma que siempre responde la región "cuando alguien se pierde, cae, necesita, sufre, cuando alza las manos blancas contra el terror o extiende los brazos para acurrucar a una víctima". Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto el foco en que "aún en los peores momentos" la llama de la esperanza "se mantuvo siempre viva, por un bien mejor" con madrileños que pusieron "lo más concreto que tenían al servicio de quienes más sufrían en aquel momento". Así, ha recordado "las imágenes de los pabellones de Ifema, de los hospitales inundados de gente que quería donar sangre, de aquel polideportivo Daoíz y Velarde... imágenes del horror, pero también de la esperanza más poderosa". Posteriormente, después de la misa funeral que ha tenido lugar en la catedral de la Almudena, tanto la presidenta como el alcalde han centrado sus palabras, ante los medios de comunicación, también en hablar de las víctimas, dado que "la obligación moral es mantenerlas siempre en el recuerdo". "Creo que no es hoy el día de que yo esté en el titular de ningún medio de comunicación por otra cosa que no sea apoyar a las víctimas y a todas las personas que siguen sufriendo a día de hoy, 20 años más tarde, las terribles secuelas de aquella masacre", ha señalado Ayuso. MÁS MADRID DESTACA LA IMPORTANCIA DE "DECIR LA VERDAD" Por su parte, en el acto de primera hora, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea y líder de la oposición a Ayuso, Manuela Bergerot, ha incidido el "puro compromiso y solidaridad" con el que respondió el pueblo madrileño. "Son los vecinos que transformaron el shock en la fortaleza para arrimar el hombro, son los taxistas que trasladaron a víctimas a familiares y a psicólogos, son todo el personal sanitario que se volcó en atender a las víctimas, son las fuerzas de seguridad, la policía, los equipos de emergencia y los bomberos", ha enumerado. Frente a ello, ha situado también en ese 11 de marzo cuando comenzó "un segmento de la élite política y mediática que utiliza los bulos y las teorías de la conspiración para deslegitimar al rival político". En esto también ha profundizado su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, quien ha pedido recordar este día "la importancia de que los gobiernos siempre le digan la verdad a sus ciudadanos". "No fue lo que sucedió en aquellos terribles y tristes días y por eso hoy, además de homenajear a las víctimas, además de acompañar a sus familiares, recordamos la importancia de decir siempre la verdad", ha lanzado en referencia a la tesis defendida entonces por el Gobierno central durante varios días en la que se apuntaba a que la autoría del atentado sería de la banda terrorista ETA a pesar de los indicios que apuntaban al terrorismo islamista. EL PSOE DESTACA LA "UNIDAD" Al acto de la Puerta del Sol también han acudido los representantes del PSOE. El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha puesto el acento en el apoyo a las víctimas del atentado y en "tratarles con el respeto y con el reconocimiento que merecen". La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha enfatizado que se trata de un día "para el recuerdo", "para la memoria" y "para el apoyo" a las familias de las víctimas y de los cuerpos de seguridad y emergencias, tras lo que ha defendido que "no es de recibo" que 20 años después de los atentados se esté todavía "poniendo en duda conspiraciones que hoy ven la luz". "Un día del que la sociedad madrileña dio también un ejemplo de solidaridad y en el que la sociedad madrileña y española tampoco se doblegó ante el terrorismo", ha subrayado la edil sobre aquel fatídico 11 de marzo de 2004. Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha remarcado el "magnífico ejemplo que dio" la sociedad hace 20 años con esa "unidad con la que trabajar para atender a las víctimas" y estar "a la altura de las nuevas posibles necesidades que puedan surgir". VOX, LA NOTA DISCORDANTE, PIDE "SABER LA VERDAD" Por último, la nota discordante la ha puesto Vox. Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido "memoria, dignidad y justicia" deslizando que quiere saber "toda la verdad". Ha incidido en que con el terrorismo "no se puede mostrar debilidad" y que "no se puede amnistiar". Por su parte, el portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha señalado que este lunes "prescriben los delitos" y ha asegurado que aún hay "incógnitas que no se lograron resolver en el procedimiento judicial". "No podemos olvidarnos que alguien decidió que a pesar de esa tragedia se tenían que celebrar unas elecciones que cambiaron el rumbo de España", ha añadido.