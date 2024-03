Policías que abatieron a un joven: estaba ido y seguía atacando como si no le dispararan

(Actualiza la NA1166 con más datos)

Madrid, 11 mar (EFE).- Los tres policías juzgados por abatir a tiros a un joven en Madrid en 2021 han explicado que este les atacó con un cuchillo "completamente ido" y, a pesar de que le dispararon varias veces, no paraba de acometerles, por lo que pensaron que no acertaban al disparar o las pistolas no funcionaban.

La Audiencia de Madrid ha continuado este lunes el juicio con jurado a tres policías nacionales que mataron a Kebyn Brayan Peralta Asencio el 26 de noviembre de 2021 en su piso del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

La Fiscalía pide que sean condenados a dos años y medio de cárcel por homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa, las acusaciones particulares a diez años de cárcel, mientras que la defensa y la Abogacía del Estado piden la absolución.

Los tres policías han relatado que acudieron al piso porque la madre de Kebyn había llamado al 091 diciendo que el joven "lleva un tiempo muy agresivo, alterado", y que ese día había agredido al hermano. Después había cogido un cuchillo y se había ido a por los dos, por lo que se fueron de la vivienda.

El primero de los agentes que ha declarado ha explicado que la madre tenía miedo y les dijo que "ya no sabía qué hacer" con su hijo Kebyn; otro ha contado que el hermano les aseguró que Kebyn era agresivo, por lo que subieron con un escudo y abrieron con las llaves que les dieron. Luego el hermano ha negado que dijera eso a los agentes.

Gritaron repetidamente "Kebyn, Policía, sal" desde el recibidor del piso, hasta que el joven apareció "con la mirada fuera de sí", según un agente, y "completamente ido", según otro; sin mediar palabra, fue hacia ellos con un cuchillo en la mano.

Kebyn tomaba impulso y lograba meter el cuchillo por dentro del escudo para apuñalarles en la cabeza, según los agentes, que han explicado que les obligó a retroceder hasta el rellano de la escalera, les tiró el escudo y trató de apuñalar a uno de ellos que estaba en el suelo.

Este agente sacó la pistola y disparó nueve veces, según le concretaron después, ya que el joven no paraba. "No entendía nada", ha explicado al relatar cómo al joven parecía que no le daban las balas.

"No quería matar, solo quería que se apartara", ha añadido, como han hecho los otros compañeros, poniendo de relieve que tras unos 40 segundos el joven se puso de rodillas en el suelo, cuchillo en mano y "gruñendo", y entonces llegó otro compañero y logró reducirle, tras golpearle.

Los otros dos policías han reconocido que dispararon en una y ocho ocasiones, respectivamente, para proteger sus vidas.

Uno ha incidido en que creyeron que no estaban dándole, "o que las pistolas no funcionaban", porque no paraba y además no vieron heridas de bala.

Cuando el Samur llegó le dijo al herido que se estuviera quieto para poder atenderle, ya que estaba alterado y no colaboraba, según han confirmado dos sanitarios que han declarado.

Por su parte, la madre de Kebyn, María Esther Asencio, ha explicado que su hijo llevaba varios días nervioso, discutiendo con su hermano mayor, supone que porque se puso celoso cuando el mayor volvió a vivir con ellos, y aquel día Kebyn llegó a coger un cuchillo de la cocina para atacar al otro, por lo que ella decidió salir del piso con éste y llamar a la Policía.

"Yo pensé que vienen y le dan un sustito, le llevan al calabozo..." y así cambiaría de actitud, ha dicho la madre, que ha insistido llorando en que solo quería "una ayuda", que suponía que la Policía ayuda y que ahora se siente culpable de aquella decisión.

Los agentes le dijeron primero que los policías "no son educadores" y luego le pidieron las llaves y ella se preocupó cuando les vio prepararse.

"No pasaron ni dos minutos cuando oí un montón de tiros; subí y ellos estaban conversando tranquilos", ha explicado emocionada. EFE

