Podemos no descarta que pudiesen volver a repetirse atentados como en 11M ante la deriva "belicista" en la UE

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que en el actual contexto de "escalda belicista" en Europa "no es descartable" que atentados "atroces" como el perpetrado el 11M hace 20 años "pudiesen volver a producirse". En rueda de prensa este lunes, ha reivindicado que ahora es fundamental abanderar el 'no a la guerra', apostar por la paz y manifestarse claramente contra esa "escalada bélica" que aprecia en diversos líderes europeos a raíz de la guerra de Ucrania, como la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen o el presidente francés Emmanuel Macron. "Creemos que al final las guerras son lo que conllevan y la guerra genera más guerra. La guerra genera violencia y las guerras pueden generar atentados. Por eso, nuestra apuesta inequívoca por la paz y llevamos muchas semanas muchos meses reivindicando abandonar esa escalada belicista y pidiendo al gobierno de España que no se deje arrastrar por las posiciones de aquellos que están haciendo seguidismo a Estados Unidos y que quieren que "continuemos en esa espiral belicista y de gasto armamentístico en lugar de poner las vías diplomáticas para conseguir la paz y alto el fuego" ha subrayado. CRITICAS AL PP Y SUS "MENTIRAS" EN EL 11M Durante su comparecencia, ha expresado su recuerdo y homenaje a las víctimas del vigésimo aniversario del "terrible" atentado del 11M, así como su condena firme a la "barbarie terrorista". Eso sí, ha manifestado que esta eferméride también retrotrae a uno de los episodios "más infames" de la historia española, al denunciar la "operación de desinformación" y "mentiras" sobre la autoría del atentado acometida por el PP, que había metido a España en la guerra "ilegal" de Irak en 2003. "Las víctimas de aquellos terribles atentados, las víctimas de todas las guerras, son siempre los de abajo, son siempre las clases trabajadoras que al final sufren y padecen las decisiones tomadas por los gobiernos. En este caso, la decisión del gobierno de José María Aznar de meternos en una guerra ilegal como fue la guerra de Irak", ha desgranado. En consecuencia, Fernández ha insistido en que lo fundamental es "defender siempre la paz", aunque Estados Unidos y líderes europeos pretender elevar la escalada bélica, criticando que el PSOE se pliega a esa deriva. "En Ucrania estamos viendo una escalada belicista, y estamos viendo una escalada belicista que se está produciendo en el seno de la UE y estamos observando cómo el gobierno de España está entrando en esa espiral belicista. Nosotros, en el caso de Ucrania, lo que decimos es que hay que tomar todas las medidas diplomáticas para conseguir la paz. Que la escalada belicista no favorece a nadie más que a las industrias armamentísticas", ha zanjado el número 'tres' de Podemos.