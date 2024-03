Madrid recuerda aún "con el corazón encogido" a las víctimas 20 años después y clama contra "la desmemoria"

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han recordado este lunes a primera hora de la mañana en la Puerta del Sol a las víctimas del 11 de marzo, el atentado yihadista en el que murieron 193 personas y que dejo más de 2.000 heridos, cuando se cumplen 20 años de la tragedia, poniéndose de su lado y clamando "contra la desmemoria". A las 9 horas ha arrancado el acto solemne, que se ha celebrado en la fachada de la Real Casa de Correos (sede de la Presidencia regional), justo delante de la placa de recuerdo. "Madrid agradecido a todos los que supieron cumplir con su deber en el en el auxilio a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 y a todos los ciudadanos anónimos que las ayudaron. Que el recuerdo de las víctimas y el ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid permanezcan siempre", se recoge desde aquel mes. Ha sido entonces cuando durante dos minutos han sonado al unísono, como cada año, las campanas de las iglesias de la Comunidad de Madrid y cuando la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, han depositado una corona de laurel a los pies de la placa, mientras la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ha interpretado 'Adagio for Strings' de Samuel Barber. Al acto han asistido, entre otros, el presidente del Senado, Pedro Rollán; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; consejeros del Gobierno regional, diputados de la Asamblea, expresidentes de la Comunidad, alcaldes y concejales. Además, han estado las asociaciones de víctimas y una representación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como de profesionales de los servicios de emergencias que ayudaron en la tragedia. ALMEIDA CLAMA CONTRA "LA DESMEMORIA" El primero en intervenir ha sido Almeida, quien ha hecho hincapié en que tal día como hoy se cumplen "20 años de un día de infamia", en el que "el terrorismo causó un inmenso dolor y una profunda tristeza" pero ha incidido en que entonces este no consiguió "poner de rodillas a la ciudad de Madrid". "Esta ciudad, 20 años después, sigue firme en que debemos acompañar siempre a las víctimas de aquel atentado, que deben ocupar siempre el primer lugar en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones", ha subrayado, al tiempo que ha sostenido que es necesario "mantener vivo el recuerdo de las víctimas", que "es un faro de luz que guía al conjunto de la sociedad". Para Almeida, "la desmemoria sería darle una victoria a la barbarie" y esta "ya no se cobrará ni una victoria más, no en Madrid". "Ese es por tanto nuestro compromiso. Que el recuerdo de vuestros familiares seguirá vivo en la ciudad de Madrid (...) Vuestra memoria, víctimas, supervivientes y familiares se mantendrá intacta y que esta ciudad siempre os tendrá en el corazón", ha manifestado. El regidor ha incidido en que, en todo caso, "aún en los peores momentos" la llama de la esperanza "se mantuvo siempre viva, por un bien mejor" con madrileños que pusieron "lo más concreto que tenían al servicio de quienes más sufrían en aquel momento". Así, ha recordado "las imágenes de los pabellones de Ifema, de los hospitales inundados de gente que quería donar sangre, de aquel polideportivo Daoíz y Velarde... imágenes del horror, pero también de la esperanza más poderosa". "Todo terrorismo es inadmisible, no existen gradaciones ni excepciones de ningún tipo y en España lo sabemos bien, demasiado bien. Somos una nación que desgraciadamente sabe lo que es el dolor inmenso de los atentados terroristas. La historia de la España democrática se ha forjado sobre el corazón, el valor y el sacrificio de quienes perdieron su vida por el terrorismo y es de las víctimas de quienes cada día obtenemos una enseñanza indeleble, inolvidable y que debe permanecer siempre en nuestra memoria", ha subrayado. "JAMÁS PODRÁN QUITARNOS SU MEMORIA" Tras él ha tomado la palabra Vera de Benito, quien aquella mañana de jueves, con 10 años, se convertía en víctima del terrorismo al perder a su padre, Esteban, en los atentados. De Benito ha puesto el foco en cómo España ha sido "diana" de la violencia "por demasiado tiempo", pero ha reivindicado que tras "cada disparo o bomba" la sociedad ha sabido dar una "airada respuesta" estando "siempre a la altura". "Recuerdo las eternas filas para donar sangre en aquel marzo cuando la Comunidad de Madrid", ha proseguido De Benito, quien ha apuntado también la "enorme generosidad" y el "enorme trabajo" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "antepusieron su integridad a la incertidumbre" de aquellos momentos. A renglón seguido, ha expuesto cómo el país ha visto "fraguarse una recomposición de las almas" de los afectados por lo que este lunes se pone en valor "la memoria y la unidad de todo un país". Asimismo, ha dedicado unas palabras a su padre. Sobre él ha destacado los recuerdos como sus vacaciones o las tardes viendo películas. "Ojalá estuviera aquí, viera el primer libro publicado o me llevara al altar en septiembre", ha lamentado. "Agradezco mis 10 años junto a él. El aprendizaje profundo del amor de mi familia. Lo importante que es contar con los que son como un bálsamo (...) Pueden habernos quitado físicamente a nuestros familiares, pero jamás podrán quitarnos su memoria", ha trasladado, visiblemente emocionada. AYUSO: "NADIE PUEDE CONDICIONAR NUESTRO CAMINO" "Nos reunimos en la Puerta del Sol con el corazón encogido, aún incapaces de asimilar tanto dolor y crueldad, pero comprometidos con el recuerdo de todas y cada una de las víctimas, sus familias y amigos. Siempre estaremos con ellos", ha comenzado a continuación la presidenta de la Comunidad. La dirigente regional ha incidido en que aún en estas circunstancias, "Madrid se hizo uno", de la misma forma que siempre responde la región "cuando alguien se pierde, cae, necesita, sufre, cuando alza las manos blancas contra el terror o extiende los brazos para acurrucar a una víctima". Ayuso ha recordado a las "familias rotas, amigos que no volverán, secuelas físicas y emocionales". "El terrorismo quiso cambiarnos, acobardarnos y someternos. No cabe mejor resistencia que el seguir siendo como somos, el de las calles de Madrid hoy rebosantes de gentes de toda condición, dispuestas a seguir con sus vidas adelante. La libertad se defiende ejerciéndola, cada día, en cada circunstancia. Nada ni nadie puede, por medio de la amenaza, el miedo o el chantaje, condicionar nuestro camino. Aquel 11 de marzo lo recordamos como si fuera ayer", ha subrayado. Para la presidenta de la Comunidad, "el amor y el compromiso con la libertad y la vida solo pueden multiplicarse cuando se ponen en riesgo" por "dignidad" y por saberse "más fuertes y mejores que el odio y el fanatismo". "Cada 11 de marzo todos los españoles tenemos el alma con las víctimas y con sus seres queridos. Una mañana de marzo el terrorismo les apagó la luz cobardemente. Desde entonces esta vibra con fuerza dentro de todos los que ahora y siempre estaremos a su lado", ha concluido, antes de que la cantante Diana Navarro interpretará la canción 'Adiós' para dar por finalizado el acto.