IU afirma que "no tiene sentido" ceder solo el 30% de la dirección de Sumar a los partidos y aboga por un papel mayor

El secretario de Organización de IU, Ismael González, ha subrayado que las cuotas marcadas para la dirección de Sumar en su ponencia organizativa, que cede solo el 30% a los partidos, "no tienen sentido" como están dejando patente en parte de las personas que participan de forma independiente en su proceso asambleario, vía enmiendas. De esta forma, aludía a la propuesta inicial de Sumar que ostentar el 70% de los puestos del Grupo de Coordinación, que será su máximo órgano ejecutivo, y establecer un mismo porcentaje en los grupos territoriales en las comunidades autónomas. Mientras, los partidos comprometidos con el desarrollo orgánico de Sumar tendrían el restante 30%. La formación ya reivindicó recientemente que IU no es una cuota dentro de Sumar y que era un error encarar el proceso de despliegue orgánico del proyecto liderado por Yolanda Díaz en términos de porcentajes y cupos en sus estructuras internas. En rueda de prensa telemática y en relación al proceso congresual de Sumar, González ha desgranado que IU como organización no ha concretado enmiendas a las ponencias política y organizativa de Sumar, aunque sí hay compañeros de su formación que participan a título individual en este debate junto con personas vinculadas al proyecto de Díaz. "La propia gente que ha participado en las asambleas de Sumar ha planteado y ha valorado que es importante reconocer el peso de los partidos y que, por lo tanto, no tiene sentido ese 70-30%", ha lanzado González. El dirigente de la formación también se ha congratulado que haya personas, que mediante estas enmiendas, reconozca lo mismo que manifiesta IU en este proceso: la necesidad de que las formaci0ones tengan presencia con "fuerza" en la coalición de Sumar, con "capacidad de intervención y decisión política". PROCESO DE DEBATE Precisamente Sumar se encuentra en la fase final del debate de su asamblea, dado que los equipos de trabajo de Sumar están analizando las enmiendas presentadas, que serán los encargados de aceptarlas, donde cabe la opción de transacción, o rechazarlas. El proceso terminará el próximo 14 de marzo y el pasado 1 de marzo Sumar detalló que hasta ese día se habían cursado 408 enmiendas a su documento, junto a la organización de 56 encuentros territoriales de debate.