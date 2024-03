Feijóo se reúne este lunes con la asociación conELA un día antes de que el PP defienda la proposición de ley en Congreso

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, se reunirán este lunes en la sede de la formación política de la calle Génova con representantes de la Confederación Nacional de Entidades de ELA (conELA), un día antes que los 'populares' defiendan en el Congreso la proposición de ley para aprobar un texto que, según denuncian, el Gobierno "lleva rechazando dos años". Fuentes del PP han recordado que en la pasada legislatura se presentó esta ley en el Congreso y se aprobó por unanimidad el primer trámite, que era llevarla al Pleno, pero, cuando pasó a la comisión, "el Gobierno retrasó el plazo de enmiendas hasta 48 veces, llegando a decir que no había dinero para esta ley". "Al acabar la legislatura, decayó la ley, que sigue sin estar aprobada", han criticado. Los 'populares' han apuntado que en el programa electoral con el que Feijóo se presentó a las elecciones del 23J ya recogían que una de las primeras proposiciones de ley que el PP llevase al Pleno fuese la de la ELA, "ante la necesidad de tantos afectados por esta enfermedad que siguen esperando por esta ley". "No puede ser que otro tipo de leyes se tramiten con más urgencia y no se tenga en cuenta la dignidad de la vida de tantos enfermos", han afeado desde el PP, que además ha avanzado que Feijóo y Muñoz explicarán a los representantes de la asociación los detalles de la proposición de ley defendida por el GPP. La norma, según el principal partido de la oposición, protegería de forma legislativa a los afectados por la enfermedad neuromuscular que afecta a 4.000 personas en España. El Partido Popular, por su parte, defiende que la declaración de dependencia se realice con el diagnóstico de la enfermedad para "agilizar así las prestaciones, servicios y recursos" y que se garantice "atención integral a estos pacientes". Además, el PP ha asegurado en reiteradas ocasiones que apuestan por la creación de un centro Nacional de Investigación de la ELA y por la consideración de los pacientes como "personas consumidoras vulnerables". Por otra parte, la bancada popular apuesta por el establecimiento de un bono social eléctrico que sirva de ayuda en las fases finales de la enfermedad, o el servicio de fisioterapia y atención especializada las 24 horas.