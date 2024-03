Feijóo celebra la victoria del centroderecha en Portugal, que ve como "único proyecto creíble para el cambio" en el país

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este lunes al líder de Alianza Democrática (AD), Luis Montenegro, por su victoria en las elecciones legislativas de Portugal, y ha saludado la victoria electoral de la formación de centroderecha que, a su juicio, representa el "único proyecto creíble para el cambio" en ese país. Portugal ha virado a la derecha en estas elecciones, pero con una pírrica victoria de la Alianza Democrática. La gran vencedora de esta cita con las urnas ha sido la ultraderecha de Chega, que ha exigido negociar para formar gobierno. Feijóo ha expresado su felicitación al PSD y a Montenegro, tal y como le ha "comunicado por teléfono", por su "gran victoria electoral en las legislativas". "Me alegra ver que nuestros hermanos portugueses han elegido el único proyecto creíble para el cambio en Portugal", ha asegurado en un mensaje en redes sociales. El pasado jueves, en el congreso que el Partido Popular Europeo (PPE) celebró en Bucarest (Rumanía), Feijóo ya expresó su apoyo al candidato de la derecha lusa, Luis Montenegro, ante las elecciones de este domingo. "Ánimo a nuestro amigo portugués, Montenegro, para que sea el próximo primer ministro del país hermano Portugal", dijo entonces ante el plenario del cónclave. MONTENEGRO HA APELADO A LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMÁS PARTIDOS Las elecciones de este domingo lejos parecen estar de garantizar aquella "estabilidad" por la cual el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, decidió convocarlas de manera anticipada tras la sorpresiva renuncia de António Costa por un caso de corrupción que le señaló erróneamente. Rehén de sus promesas en campaña, el líder de AD, Luís Montenegro, negó en varias ocasiones que pactaría con Chega para obtener las llaves del Palacio de São Bento y ha vuelto a apelar a la responsabilidad del resto de formaciones políticas para asegurar la gobernabilidad. En base a esta premisa de rechazo a la ultraderecha, si bien no está excluida del diálogo que quiere mantener con todas las fuerzas políticas, no habría una mayoría parlamentaria capaz de generar un gobierno a la largo plazo. No será hasta el 20 de marzo cuando se conozcan los resultados del voto del exterior. Hasta entonces, se mantendrán las dudas en un Montenegro que a pesar de mostrarse convencido de que será el próximo primer ministro no ha dado detalles todavía de los posibles alternativas de gobernabilidad. André Ventura, jefe de Chega, ha apelado al deber que debería tener Montenegro con la "clara mayoría" que han logrado las fuerzas conservadoras en estas legislativas y ha advertido de que sería irresponsable no ponerse de acuerdo. A la espera de conocer los resultados en el exterior, apenas un 1 por ciento separa a la AD y al Partido Socialista (PS). Si bien esta última formación ha asumido públicamente su condición de oposición para los próximos años, los partidos más a la izquierda todavía se agarran a la posibilidad de ponerse de acuerdo para gobernar.