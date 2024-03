Eurodiputados de PP y PSOE recuerdan el dolor del 11M y la respuesta solidaria de España ante el terrorismo

Eurodiputados de PP y PSOE han recordado este lunes en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, a las víctimas del atentado del 11M coincidiendo con el vigésimo aniversario, insistiendo en el dolor que generó el ataque y la ola de solidaridad con la que respondió España. Antes del inicio del pleno, la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha subrayado el dolor que provocó el atentado con bombas contra cuatro trenes de cercanías en Madrid en 2004. "No podemos olvidar el dolor. El olvido no es una opción. Memoria y recuerdo siempre. La lucha contra el terrorismo y la barbarie debe unirnos a todos, sin colores ni idelogías", ha asegurado. Montserrat ha declarado que frente al terrorismo hay que trabajar siempre desde la unidad. "No puede volver a ponernos en peligro. Europa unida siempre ante el terrorismo", ha indicado. Por su lado, Nacho Sánchez Amor, del PSOE, ha condenado los ataques haciendo hincapié en que aquella mañana murieron obreros, migrantes y estudiantes que se trasladaban a sus puestos de trabajo y ha recordado las 17 nacionalidades distintas de las víctimas del 11M. "De ese horror afloró lo mejor de nuestra sociedad. Una ola de solidaridad recorrió Madrid y España y fue la mejor respuesta a la barbarie", ha explicado el eurodiputado socialista quien ha incidido en que las elecciones tres días después se celebraron "con toda normalidad" y demostraron la resiliencia de la sociedad española. Unos minutos antes, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha abierto la sesión con una declaración en recuerdo a las víctimas de los atentados del 11M, "uno de los peores vistos en Europa". "El shock y el dolor profundo tras esas diez bombas detonadas por Al Qaeda en la capital de España dejaron una cicatriz en toda Europa", ha dicho, insistiendo en que dos décadas después el compromiso para combatir el terrorismo sigue intacto. "Nunca les olvidaremos, estamos con el pueblo de Madrid y de España", ha afirmado en castellano la presidenta de la Eurocámara. Un día como hoy hace veinte años, un comando yihadista hizo estallar diez mochilas cargadas de explosivos en diferentes puntos de la línea de Cercanías dejando 192 víctimas mortales y más de 2.000 heridos.