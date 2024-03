El PSOE dice que habrá financiación para Cataluña según el acuerdo firmado con ERC, que prevé una comisión bilateral

El PSOE ha insistido este lunes en que habrá financiación autonómica "para Cataluña y para el resto de España" y se ha remitido al pacto firmado con Esquerra Republicana de Cataluña el pasado otoño. Este acuerdo, no obstante, prevé una comisión bilateral entre el Gobierno Central y la Generalitat para abordar la financiación de esta comunidad. "Nuestra posición es lo firmado", ha indicado este lunes el secretario de Área Institucional y Grandes Ciudades del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, después de que este domingo, el presidente catalán, Pere Aragonés, afirmase que la legislatura avanzará si se cumplen los compromisos pactados con el PSOE, entre ellos "la apertura de la negociación sobre la financiación singular y propia para Cataluña para acabar con el déficit fiscal", según señaló. "En relación a la financiación, está escrito. Nosotros podemos tener muchas conversaciones con todos los socios de investidura, pero ustedes conocen perfectamente todos y cada uno de los acuerdos", ha indicado este lunes en una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede nacional del partido en Ferraz. "Y en concreto, el acuerdo con Esquerra hablaba de que esa financiación sería una financiación autonómica para Cataluña y para el resto de España. Por tanto, esa es nuestra posición. Nuestra posición es lo firmado. No hay otra cosa distinta a lo firmado", ha remarcado a continuación. No obstante, en el acuerdo sellado entre PSOE y ERC el pasado 2 de noviembre ambos se comprometen a constituir una "comisión bilateral" entre el Gobierno Central y la Generalitat con el objetivo de llegar a un acuerdo "cómo lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Cataluña". El citado acuerdo no menciona la financiación del resto de comunidades autónomas, solo se refiere a una medida a la que se puede acoger Cataluña y el resto de comunidades del régimen común, la asunción por parte del Estado del 20% de la deuda autonómica de las CCAA con la Administración Central. Se trata de una medida pactada con ERC a la que posteriormente se pudieron acoger el resto de comunidades. Dos meses después de firmar este acuerdo, a finales de diciembre, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se reunió con Aragonès en Barcelona y afirmó que esperaba avanzar en un acuerdo durante los próximos cuatro años para reforzar el autogobierno de Cataluña dentro de la Constitución. En ese sentido señaló que dentro de la Carta Magna podían hablar de muchas cosas "sin duda alguna reforzar la financiación autonómica en Cataluña". ESTÁN "EN LA BUENA SENDA" Por otro lado, al ser interrogado sobre si el PSOE estaría dispuesto a una consulta pactada en Cataluña después de que Aragonès dijese que un referéndum acordado con el Estado es la mejor vía para la independencia, Gómez de Celis dice que los socialistas están "en la buena senda" de "concordia" entre catalanes y de estos con el resto de España. Señala además que no pretenden cambiar la mentalidad de los líderes independentistas y consideran que la vía que están siguiendo es exitosa. A su juicio la mayoría de catalanes quiere un Gobierno que hable de servicios públicos, de empleo o de creación de empresas y finalmente ha recordado que en las últimas elecciones en Cataluña fueron la primera fuerza política.