El PSdeG abre este lunes el plazo de presentación de precandidaturas para sus primarias, que serán el 7 de abril

El PSdeG abre este lunes el plazo de presentación de precandidaturas para las primarias para escoger secretario xeral, que tendrán lugar el 7 de abril, y se prolongará hasta el jueves, 14 de marzo, a las 15,00 horas. Así lo ha fijado la Executiva Nacional Galega de los socialistas, presidida por su actual secretario xeral, Valentín González Formoso, tras reunirse este sábado. El calendario aprobado señala que la recogida de avales tendrá lugar entre los días 15 y 22 de este mes a las 12,00 horas. El 22 de marzo tendrá lugar la proclamación provisional de candidatos que presenten como mínimo el aval del 6 por ciento de los en torno a 10.000 militantes con derecho a voto. Además, la campaña de información se celebrará entre el miércoles 27 de marzo y el sábado 6 de abril, dando paso a la jornada de votación, que será el 7 de abril y, en el caso de que ninguno de los candidatos sume el 50 por ciento de los votos, tendría lugar una segunda vuelta el 14 del mismo mes. De acuerdo con el calendario aprobado este sábado, el 14 de abril tendrá lugar la proclamación provisional de resultados y el Congreso Extraordinario se celebrará el sábado 27 de abril. Tal y como se recoge en el documento de las bases de la convocatoria del congreso y de las primarias al que ha tenido acceso Europa Press, solo se abrirá proceso electoral interno de primarias en el supuesto de existir más de un candidato proclamado. En caso de resultar proclamada definitivamente una única candidatura, no se celebrará la votación y se informará a la Comisión Nacional de Listas. El comité organizador del proceso estará presidido por el secretario de Organización, José Manuel Lage Tuñas, acompañado por Lara Méndez, Alberto Varela, Margarita Martín Rodríguez y Silvia B. Fraga como vocales. RENOVACIÓN Está previsto que el PSdeG lleve a cabo una renovación de sus órganos tras los resultados de las elecciones del pasado 18 de febrero, en las que la candidatura encabezada por José Ramón Gómez Besteiro logró nueve escaños, el peor resultado histórico de los socialistas gallegos. Pese a ello, tanto dirigentes de la formación en Galicia como el propio Formoso, como la dirección nacional del PSOE cerraron filas en torno al político lucense, a quien apuntaron como la persona que debe dar "estabilidad" a la formación para fortalecer su proyecto de cara al futuro. Aunque se da por hecho en el partido, por el momento Besteiro no ha confirmado públicamente que optará a las primarias para asumir las riendas del partido. Con todo, en la reunión del comité nacional del PSdeG celebrada el pasado sábado sí se mostró dispuesto a "defender el proyecto". Lo hizo en una intervención cerrada a medios pero de la que trascendieron algunas de sus palabras. TOMÉ APUESTA POR BESTEIRO Asimismo, este sábado también se ha celebrado el comité provincial de los socialistas lucenses para analizar los resultados de las elecciones autonómicas. El secretario xeral del PSdeG en la provincia, José Tomé, ha reivindicado que se encuentran en un momento en el que "toca mirar hacia delante" y "trabajar pico y pala" en el Parlamento y en el territorio "con el equipo y el proyecto de Besteiro para remontar". "Para que dentro de cuatro años seamos capaces de ser una alternativa real para presidir la Xunta y finalizar con casi 20 años de gobierno del PP. Ya tenemos experiencia porque de 13 diputados pasamos a 25 con Touriño, y tenemos que ser capaces de volver a hacer lo mismo", ha manifestado. Así, ha insistido en que los socialistas deben "perfilar y definir" un proyecto encabezado por Besteiro "serio, sólido y solvente", además de "galleguista y leal con el conjunto del PSOE, pero galleguista". Por otro lado, ha expuesto que tanto el PSdeG como Besteiro tuvieron "demasiados factores en contra" durante la campaña del 18F. "Falta de tiempo para explicar nuestro proyecto, una situación política muy desfavorable, los medios públicos que condicionaron a la opinión pública, una polarización de la campaña en clave estatal y un bombardeo constante de que el voto útil era votar al BNG y quedó claro que no es así", ha lamentado. EN PONTEVEDRA PIDEN REFLEXIONAR También han celebrado este sábado su comité provincial los socialistas pontevedreses, en el que el secretario xeral, David Regades, ha destacado que los resultados del pasado 18F fueron "muy malos", pero "demostraron que sin un PSdeG fuerte no hay cambio posible en Galicia". Ha afirmado que el socialismo necesita construir un proyecto gallego, "distinto del de España", pensado para "resolver los problemas de los gallegos", con un proyecto "con nexos, pero reconocible". "Somos el PSOE, pero necesitamos mucho más PSdeG", ha expuesto. Según han trasladado los socialistas pontevedreses en una nota de prensa, Regades también ha invitado a la dirección a reflexionar sobre el peso que el PSOE de la provincia tuvo en la Ejecutiva en los últimos años. "No nos podemos permitir un Congreso gallego en el que la provincia de Pontevedra no cuente", ha relatado antes de añadir que es necesario integrar "de forma real" a toda la militancia porque "no sobra nadie".