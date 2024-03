El presidente de Canarias dice que el problema de la sequía es "inabordable" sin el compromiso del Gobierno

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este lunes que el problema de la sequía en el archipiélago "es inabordable" sin el compromiso del Gobierno central, apelando además a la necesidad de que flexibilice la regla de gasto para poder afrontar las inversiones "más urgentes" para el verano. Así lo ha indicado Clavijo antes de celebrar la primera Mesa del Agua de Canarias, un foro institucional promovido por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, donde está el propio Ejecutivo regional, así como representantes de cabildos y ayuntamientos, que han analizado la situación actual en cuanto al ciclo del agua. Además han propuesto diferentes líneas de trabajo común para mitigar los efectos de la sequía y su consecuencia en el abastecimiento de agua, según ha informado el Gobierno de Canarias en nota de prensa. La sequía, dijo Clavijo, es uno de los "mayores retos" a los que se enfrenta de manera "inmediata" el archipiélago", apuntando que los datos muestran que la temperatura media "es tres grados superior" a la media histórica, mientras que en lo que va de 2024 ha llovido "solo un 18 por ciento de lo habitual". "Estamos en déficit hídrico, lo que ha motivado que apretemos filas todas las administraciones porque la situación en verano, si no cambia la situación, puede afectar al abastecimiento en algunas zonas, tanto a la población como al sector primario. Este reto lo debemos afrontar unidos, gobierno, cabildos y ayuntamientos una situación complicada", subrayó el presidente de Canarias. Asimismo expuso que Canarias necesita un nuevo convenio de obras hidráulicas con el Gobierno central, que dijo "estaba comprometido en 2019 pero no se llegó a firmar", sin embargo consideró que esto "permitiría afrontar todos los retos, desalación, mejora de redes, captación, aumento de capacidad de reserva, ya que se trata de infraestructuras muy costosas que requieren del compromiso del Estado". Añadió que si bien el Gobierno de Canarias "va a estar siempre para ayudar", también apuntó que "para hacer real" esa ayuda es necesario "activar dos vías, por un lado, la eliminación de la regla de gasto, que permitiría liberar de entrada 283 millones de euros para invertir en diferentes retos que tiene Canarias, incluyendo el del agua; por otro lado, necesita que los presupuestos de España reflejen partidas que contribuyan a ejecutar esas obras necesarias". En el encuentro, junto a Fernando Clavijo han estado presentes el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda; el de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero; una representación de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) encabezada por su presidenta, María Concepción Brito; y los consejeros de agua de los siete cabildos insulares. "URGENTE NECESIDAD" Todos han coincidido en la "urgente necesidad" de activar cuanto antes un proceso negociador con el Gobierno para la firma de un nuevo convenio de obras hidráulicas Estado-Canarias, que está pendiente desde 2019 y "ha llevado a un déficit en los últimos cuatro años de unos 900 millones de euros en la financiación del Estado para obras hidráulicas en las islas", dijo el consejero Manuel Miranda. En este sentido, la actualización de las obras e inversiones necesarias ha sido uno de los puntos tratados en esta Mesa del Agua, que por primera ver incorpora al debate sobre la gestión del agua en Canarias a los ayuntamientos, que ostentan buena parte de las competencias en el abastecimiento en sus respectivos territorios. Miranda también ha recordado la necesidad de poner de nuevo sobre la mesa los proyectos pendientes de financiación, "evaluarlos, actualizarlos, establecer prioridades y reclamar del Estado la urgente" financiación mediante un nuevo Convenio de Obras Hidráulicas para "poner al día las infraestructuras y garantizar el abastecimiento" de agua en las ocho islas, tanto para el consumo humano como para el sector agrícola o como para la producción industrial. Por otro lado, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, se refirió a las aportaciones realizadas por su departamento en el marco del encuentro y en las que se recogen la propuestas de las Organizaciones Profesionales Agrarias. En este sentido, recordó lo recogido en el artículo 36 de la Ley de Aguas, que establece que "ante la necesidad de tener que realizar restricciones en relación a este recurso, los últimos sectores a limitar son los de la población y el sector primario". Además agregó que desde su departamento se trabaja en la agilización de las obras de regadío previstas en este ejercicio, así como en la convocatoria de las subvenciones para iniciativas de regadío, ayuda al coste energético de producción de agua para riego y ayuda a los cultivos de medianías por la sequía. Finalmente la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, ha resaltado la preocupación que tienen los ayuntamientos por el déficit hídrico, reivindicando en este sentido la declaración de la emergencia hídrica en la totalidad de las islas y que la misma venga acompañada de una hoja ruta y con una priorización de las obras a acometer. Asimismo solicitó la ejecución de la planificación que esta prevista en el marco de las competencias que les corresponden a cada uno, Gobierno de Canarias y cabildos insulares, así como de los ayuntamientos, resaltando la "imprescindible" cooperación interadministrativa. Brito ha querido agradecer la invitación del Gobierno de Canarias a formar parte de la Mesa del Agua y solicitó que se amplíe este foro con la incorporación del sector privado, ya que se considera "actor también principal" en el escenario actual y futuro porque este es "un problema de todos y la solución debe ser conjunta". Las tres administraciones con competencias en materia de aguas en Canarias se han comprometido además a hacer un "esfuerzo coordinado" para afrontar las "inasumibles pérdidas" en las redes de distribución, la mejora de la capacidad de producción de agua desalada, así como la ampliación del almacenamiento y reservas de cara al verano. Por último, el consejero Manuel Miranda ha incidido en la "importancia" de que trabajen junto a los siete consejos insulares en la "integración y digitalización de toda" la información relacionada con el ciclo integral del agua en Canarias, una herramienta "definitiva que permitirá planificar y tomar decisiones respecto al futuro del agua" en el archipiélago. Asimismo las instituciones autonómica, insulares y locales han acordado sumar esfuerzos para desarrollar, cada una en su ámbito territorial, las campañas de sensibilización que sea necesarias para promover entre la ciudadanía, no solo la que reside en Canarias, sino también la que visita las islas, un consumo responsable del agua.