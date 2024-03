Carmen Calvo defiende la amnistía a los independentistas y dice que no ha cambiado de opinión

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha manifestado este lunes que la amnistía "jurídicamente es posible, aunque no se esté de acuerdo con ella políticamente". En declaraciones a Canal Sur TV, recogidas por Europa Press, Calvo, que ha querido dejar claro que ella no ha cambiado de opinión sobre este tema, ha indicado que la amnistía existe en todas las democracias jurídicamente hablando. "Es decir, el derecho de gracia aparece en las constituciones democráticas que se parecen a la nuestra, y tiene un sentido profundamente democrático", ha señalado. Ha expuesto que lo que la Constitución prohíbe son "los indultos generalizados", eso que vemos en algunos países que, por el cumpleaños de alguna institución, salen de las cárceles 30.000 presos, algo "que no se puede hacer en nuestro país". Calvo ha insistido en que "la amnistía jurídicamente es posible, aunque no se esté de acuerdo con ella políticamente". Respecto a las manifestaciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de que la amnistía al 'procés' pone "de rodillas a la Constitución", se ha limitado a señalar que eso está dentro del marco de las declaraciones políticas, que en el seno de una democracia pueden parecerte bien o mal. La exvicepresidenta del Gobierno ha indicado que el "derecho de gracia existe, y lo dice la Comisión de Venecia, porque es verdad, y otra cosa diferente es que no se esté de acuerdo, pero aquí hay que distinguir el plano jurídico del político". En cuanto al hecho de que Junts haya manifestado que continuará con el proceso de independencia de Cataluña tras aprobarse la ley de amnistía en la comisión de Justicia del Congreso, Calvo ha indicado que, en dicha comunidad, "lo que tienen que hacer los partidos políticos que están en contra del independentismo es ganar limpiamente las elecciones al campo independentista". Asimismo, ha defendido los pactos del PSOE con otros partidos en esta legislatura: "Cualquier país del mundo en este momento tiene los gobiernos sustentados sobre muchos pactos".