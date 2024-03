Baltasar Garzón asegura que la Ley de Amnistía es "plenamente constitucional"

El exjuez de la Audiencia Nacional (AN) Baltasar Garzón ha asegurado que la Ley de Amnistía que este jueves se someterá a votación este jueves en el Congreso es "plenamente constitucional" de acuerdo con la normativa nacional e internacional. En una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha defendido la ley, acordada la semana pasada por PSOE, Junts y ERC, por establecer "mecanismos e instrumentos" para iniciar un periodo de tranquilidad institucional y de reencuentro, textualmente, tras un problema político que afectó a parte de España. También ha instado a los políticos que ven terrorismo en las protestas tras la sentencia del 1-O a leer la Directiva Europea contra el Terrorismo del 2017 para no convertir el concepto en un "cajón de sastre" y, por lo tanto, desnaturalizarlo. "Estamos viendo terrorismo donde no existe más que un campo de espinas", ha defendido Garzón, que ha defendido la amnistía por ser un instrumento válido en los periodos de justicia transicional. Sobre la judicialización del 'procés', ha opinado que "fue una instrumentalización del derecho penal desde el minuto 1" en que se presentó la querella por el 1-O hasta la situación actual con las protestas convocadas por Tsunami Democràtic.