Azcón reclama inversión en infraestructuras hidráulicas para Aragón y advierte: "No nos sobra ni una sola gota de agua"

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP regional, Jorge Azcón, ha reclamado inversión en infraestructuras hidráulicas para la comunidad autónoma y ha advertido al Gobierno central y al resto de CCAA: "No nos sobra ni una sola gota de agua". Azcón se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación tras el acto de la firma de la denominada 'Declaración de Córdoba', suscrita por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el resto de presidentes autonómicos 'populares'. "Ha sido un fin de semana de trabajo intenso", ha reconocido el dirigente 'popular' aragonés, en el que se han abordado cuestiones relacionadas con la educación, como una EBAU común o el impulso de la gratuidad en el nivel de 0 a 3 años; y también con la sanidad, el apoyo al sector primario o la economía. Asimismo, Jorge Azcón se ha referido a que el PP es "el único partido" que continúa con la defensa de la unión de los españoles frente a la división. "Hoy más que nunca, ser iguales es un principio fundamental del PP, ante las amenazas de quien piensa que los siete votos --de Junts-- que necesita para seguir gobernando es lo que da la igualdad, y no es así, sino que la da la Constitución, ha apostillado. Ha recalcado que es el Partido Popular el que reivindica la igualdad, además, la 'Declaración de Córdoba' aborda la necesidad de "seguir defendiendo la igualdad de todos los españoles". Por otro lado, Azcón ha abogado por la constitución de un "frente común" a la "división y lo que no funciona", pero también a las "buenas prácticas y a solucionar los problemas de los ciudadanos". EL AGUA EN ARAGÓN Por otro lado, el jefe del Ejecutivo autonómico ha instado al Gobierno de España a invertir en agua, tras años de "abandono" en materia de políticas hidráulicas. En Aragón, "necesitamos que se invierta en infraestructura hidráulica, que se sigan haciendo embalses y todo lo necesario para que nuestros agricultores y ganaderos no tengan problemas de escasez de agua". "Hablar de agua es muy importante y defender la posición de Aragón y de que no nos sobra ni una sola gota de agua también lo hemos hecho este fin de semana", ha finalizado.