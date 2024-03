AMP- Gobierno asegura no haber recibido "información oficial" sobre Fórmula 1 en Madrid y se remite a lo visto en medios

El Gobierno asegura no haber recibido ninguna "información oficial" sobre el plan de acoger una prueba de Fórmula 1 en Madrid a partir de 2026, que fue presentado públicamente por el alcalde, José Luis Martínez Almeida, y por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y se remite a lo que ha visto en los medios de comunicación al respecto. Díaz Ayuso y Almeida, del PP, presentaron el pasado 23 de enero el proyecto para el periodo 2026-2035 con un circuito urbano que piensan ubicar en el recinto ferial de Madrid y que según indicaron, no causaría quebranto para las arcas públicas. El PSOE no opinó en contra, pero sí Mas Madrid, integrada en Sumar. Los diputados del PP Mercedes Cantalapiedra y Javier Merino preguntaron al Gobierno de coalición si lo pensaba apoyar y en su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa press, el Ejecutivo asegura no saber nada oficialmente de esa iniciativa. "El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, no ha recibido ninguna solicitud de financiación ni información oficial acerca del proyecto", ha contestado. Sólo tiene conocimiento de lo que vio a través de los medios de comunicación: "Tal y como se anunció en los medios, el proyecto de Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid consistiría en un circuito semiurbano cuyo epicentro sería IFEMA MADRID, con financiación exclusivamente privada". SÍ HUBO CONTACTO CON EL CEO DE LA F-1 Lo que sí hubo fueron encuentros del Gobierno con los responsables de Fórmula 1. Así, el mismo 23 de enero la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, se reunió con el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, a quien trasladó el interés del Gobierno "por trabajar en favor de la concurrencia de dos Grandes Premios de Fórmula 1", en Madrid y Montmeló. Y en esa misma línea insistió días después el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, que a principios de febrero se vio con el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, José Vicente de los Mozos, y volvió a apostar por dos grandes premios de Fórmula 1 en España: mantener el de Cataluña y crear el de Madrid.