Turull (Junts) defiende que la eventual vuelta de Puigdemont será un "relanzamiento del 'procés"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido que la eventual vuelta de el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont será "un acto de relanzamiento del 'procés' independentista". Turull ha aludido así el posible regreso del expresidente tras el acuerdo entre PSOE, Junts y ERC sobre la ley de amnistía y su aprobación este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso, en una entrevista publicada este domingo por el 'Diari Ara'. "Cuando a mí me preguntan cuál es el mejor activo que tiene Junts para la presidencia de la Generalitat, por supuesto es él", ha añadido Turull, que a su vez cree que Puigdemont podrá regresar a partir de junio si de aplica la ley. También ha considerado que "la diferencia entre el 30 de enero y ahora es que ahora el problema no será la ley, ahora serán los jueces". PRESUPUESTOS DE 2024 En materia de los Presupuestos de la Generalitat de 2024, ha remarcado que se les ha tratado "como la cenicienta" en cuanto a las negociaciones. Ha asegurado que desde Junts quieren ayudar a los emprendedores, que haya menos burocracia y menos presión fiscal "porque el expolio del Estado no se tiene que arreglar atornillando más a los catalanes con impuestos", y ha apuntado que, si el Govern está dispuesto a todo esto, están abiertos a hablar de las cuentas. Además, Turull ha reiterado que el líder del PSC, Salvador Illa, "no será presidente de la Generalitat con los votos de Junts", al menos mientras él siga siendo el secretario general.