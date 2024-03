Sánchez dice que la amnistía hará "una democracia más fuerte" y pide superar las consecuencias judiciales del 1-O

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reconocido que "hay muchos españoles que tiene dudas" sobre la Ley de Amnistía, pero les ha pedido que "no las tengan" y "confíen" porque esta norma "hará "una democracia y una España más fuerte". Además, ha emplazado a "superar todas las consecuencias judiciales del drama y el este trauma que sufrió el conjunto del país en el año 2017" con el referéndum independentista. Durante su participación en el homenaje celebrado en Bilbao a José Luis Rodríguez Zapatero bajo el lema '20 años de los derechos y las libertades', en referencia a las dos décadas transcurridas desde la conformación de su primer Ejecutivo, Sánchez ha emplazado a superar "todas las consecuencias judiciales de este drama, de este trauma que sufrió el conjunto del país en el año 2017" con el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre, declarado ilegal. De esta forma, cree que se podrán canalizar "todas las energías hacia las cosas que realmente importan hoy a la ciudadanía en Cataluña, en Euskadi, en Andalucía, en Extremadura y en toda España", ha asegurado. Según ha explicado, "la tarea de un gobernante no es mirar para otro lado", sino "afrontar los desafíos y hacerlos desde el ejemplo, la coherencia y con una actitud de generosidad y de reconciliación". SIN "DUDAS" "A mí esto me parece clave", ha apuntado, para admitir que la Ley de Amnistía, como antes los indultos, genera "muchas dudas entre los españoles y españolas", pero "luego posteriormente han visto los efectos benéficos que ha tenido para Cataluña y para el conjunto de la sociedad española". Por ello, les ha reclamado que "confíen" porque, "con los indultos y Ley de Amnistía estamos haciendo de la democracia española una democracia más fuerte y, por tanto, una España más fuerte". Además, ha pedido a los españoles que avancen en ese camino de reconciliación, de la convivencia y de la concordia, porque "logrando esa reconciliación, esa convivencia y esa concordia, también estaremos permitiendo a nuestra sociedad enfocar los problemas reales y trascendentes de nuestro tiempo, que tienen que ver con el clima, la digitalización, la formación de nuestros jóvenes, el acceso a la vivienda, la dignidad en el mercado laboral o la desigualdad". En este punto, ha acusado al PP de utilizar la confrontación territorial para "tratar de arañar unos pocos votos en distintos territorios de nuestro país" y ha recordado que fue con el gobierno de Mariano Rajoy cuando se dio la declaración unilateral de independencia de Cataluña, momento en el que el Partido Socialista estuvo "con la Constitución, haciendo una oposición de Estado". OPOSICIÓN DESTRUCTIVA En contraposición, ha denunciado que ahora el Partido Popular está, de nuevo, en una oposición "destructiva, donde no se hace responsable de ninguna de las políticas que nos trajeron a una situación tan inédita como la violencia en el año 2017 en Cataluña y, en consecuencia, en España". Además, ha utilizado el homenaje al primer gobierno de Zapatero para poner en valor lo logrado por éste al "no utilizar el terrorismo como un elemento de confrontación política y apelar y reivindicar la unidad de todos los partidos políticos frente a la violencia de ETA". "Yo recuerdo al presidente Rajoy, posteriormente, decir que ese era un conejo que se sacaba de la chistera. Pero gracias a ese pacto, José Luis, que tú fraguaste siendo líder de la oposición, se empezó a derrotar a ETA, gracias a la unidad de todas las fuerzas políticas en torno a la paz", ha enunciado. COVID Por otra parte, ha defendido las ayudas sociales, económicas y laborales que puso en marcha su gobierno a raíz de la crisis por el Covid-19, que están "detrás del extraordinario comportamiento económico que hoy está teniendo España cuatro años después". "Si tenemos casi 21 millones de afiliados, si hoy tenemos récords en afiliación de mujeres trabajando, si tenemos una tasa de paro juvenil de las más bajas de nuestra historia, aún siendo alta, pero de las más bajas de nuestra historia, si todo eso es posible, creciendo cinco veces más de lo que crece la zona euro, y concentrando durante el año pasado 4 de cada 10 empleos creados en Europa, fue en España, fue también por la respuesta que dimos, solidaria a la emergencia", ha subrayado. En este punto, ha advertido al PP que la legislatura va a ser "cuatro años, se les va a hacer muy largo", y cuando esta termine, no solamente estarán revalorizando las pensiones, sino que la hucha de las pensiones, "que es lo que les vamos a dejar a los jóvenes cuando se jubilen, la vamos a dejar en 25.000 millones de euros, porque estamos pensando en la sostenibilidad de las pensiones hoy y mañana". En alusión a las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, ha mostrado su sorpresa porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "banalizara diciendo aquello de cuándo es el día del hombre". "Eso, si demuestra algo, son dos cosas. La primera, que queda mucho por hacer en materia de feminismo y de igualdad entre hombres y mujeres. Y, en segundo lugar, que la señora Ayuso desmereció la causa de millones de mujeres que antes que ella lucharon y dieron su vida para que ella pudiera presentarse a las elecciones y hoy ser presidenta de una comunidad autónoma", ha dicho. GANAR EN EUSKADI Y EN ESPAÑA Por otra parte, el líder socialista ha defendido que su formación es ganadora en Euskadi y también en España porque no se resigna a "tener razón". "No nos resignamos a hacer los mejores programas electorales, las mejores resoluciones de los congresos, sino que hacemos valer aquello que dijo un insigne socialista vasco de que la auténtica revolución es la que se publica en el Boletín Oficial del Estado", ha declarado. Tras apuntar que Eneko Andueza es el lehendakari que "merece y que necesita Euskadi", ha destacado que los socialistas quieren gobernar para transformar y hacer realidad sus políticas y su forma de entender España. "De aquí al 21 de abril, querido Eneko, aquí estamos para ayudarte a lograr lo que creo que demandan, quieren y necesitan todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, que haya un Lehendakari socialista. A ganar las elecciones y a gobernar y a transformar Euskadi", ha exclamado. CORRUPCIÓN Haciendo referencia al vídeo proyectado en el acto sobre los años del gobierno Zapatero, Sánchez ha resaltado que el hoy homenajeado ofreció, "para incredulidad de mucha gente, muchísimos analistas políticos entonces, cuatro pactos de Estado: ofreció uno sobre justicia, ¡claro, sobre justicia!, es que las lecciones que da el PP sobre constitucionalismo, son las mismas que da sobre corrupción. ¡Menos golpes de pecho y más cumplir con la Constitución!", ha instado a los populares. En este sentido, ha sostenido que el PSOE "corta de raíz la corrupción", como ha hecho en el 'caso Koldo', mientras "otros partidos la institucionalizan", en alusión al PP. Sánchez ha señalado que su Gobierno heredó del liderado por Zapatero "las buenas políticas" tras presentar "una moción de censura contra la corrupción", en referencia al desalojo de Mariano Rajoy del Ejecutivo por la sentencia de la trama Gürtel y su posterior investidura como nuevo presidente. Por último, el líder del PSOE ha asegurado que hoy repite lo que dijo cuando accedió a la Presidencia del Gobierno, que "no hay corrupción buena ni corrupción mala". Aunque sin nombrarlo, se ha referido al PP para asegurar que "hay partidos políticos que amparan, que protegen, que institucionalizan esa corrupción", y ha contrapuesto esta actitud con la mantenida por los socialistas.