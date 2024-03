PP y Vox apoyan "la vida como valor insustituible" en la manifestación de Madrid contra el aborto

El Partido Popular y Vox han apoyado este domingo "la vida como valor insustituible" en la manifestación de la capital contra el aborto organizada por la Plataforma 'Sí a la vida'. La vicesecretaria de Sectorial del Partido Popular de Madrid, Inmaculada Sanz, y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, entre otros manifestantes, han defendido esta reivindicación y han propuesto políticas favorables a ella. Así, la 'popular' ha asegurado que, como sociedad, "debemos seguir prestigiando la maternidad y paternidad y fomentar la natalidad en Europa", donde "tanto problema tenemos en esta materia". "Desde las distintas administraciones estamos llevando a cabo políticas a favor de la vida, a favor de ayudar a mujeres embarazadas que puedan tener dificultades", ha argumentado en esta línea. Por su parte, Monasterio ha dicho "defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural" y ha destacado su denuncia contra "las élites globalistas que promueven la cultura de la muerte, del suicidio y del aborto". Al hablar de esto último, ha recalcado el "aumento de esta práctica" en los últimos años. "Queremos derogar la Ley que trajo Zapatero, aquella que decía que la mujer tiene derecho a acabar con la vida de su hijo. No creemos que tenga que ser un derecho blindado por la Constitución, como ha pasado con Francia", ha añadido. A su vez, la líder regional de Vox ha recordado que desde su partido buscan acabar con la Ley 'Aído', "ahora celebrada por el PP", además de la Ley de Eutanasia, el vientre del alquiler y el "mercantilismo de las mujeres y de los niños". "Con los niños no se mercantiliza", ha subrayado. Asimismo, ha propuesto "más políticas de apoyo a la familia" y que se analice la situación de la vivienda. "Si no hay vivienda, difícilmente las madres solteras podrán sacar sus niños adelante", ha señalado. "Europa está promoviendo la cultura de la muerte y nosotros estamos frontalmente en contra", ha concluido la portavoz madrileña de Vox. UNA MARCHA "UNITARIA Y PACÍFICA" Desde la Plataforma 'Sí a la vida', su coordinadora, Alicia Latorre, ha celebrado que, un año más, la organización "defienda la vida humana". "Queremos mostrar la grandeza de la vida, desde su principio hasta su fin natural, con el apoyo de más de 500 asociaciones", ha sostenido ante los medios. "Esta es una marcha unitaria, pacífica, alegre, comprometida. Es una celebración por la vida y su grandeza", ha destacado defendiendo la iniciativa, que se celebra cada año desde 2011. Entre las filas de la plataforma, según ha explicado Latorre, hay "asociaciones de todo tipo": "Unas que ayudan a embarazadas, otras que apoyan a enfermos, educativas, de padres, de médicos". "Todas ellas representando a quienes creen en la dignidad del ser humano en cualquier momento de su existencia. Asimismo, ha resaltado que muchos de los que ahora apoyan la iniciativa, antes estaban "al otro lado". "Hay quienes pensaban de otra manera, que han pasado por un aborto y ahora quieren enfocar su vida de otra manera. Aquí todo el mundo cabe", ha asegurado. CIENTOS DE PERSONAS EN MANIFESTACIÓN Bajo el lema 'Sí a la vida, no al aborto', cientos de personas llegadas de toda España de más de 500 asociaciones han inundado las calles madrileñas de globos verdes "en representación de la esperanza", banderas e insignias en apoyo a la causa. La marcha ha comenzado hacia las 12 horas en la calle Serrano (esquina C/ Goya) y ha recorrido Alcalá y Paseo de Recoletos hasta llegar al número 18 de este último. Esta celebración conmemora el Día Internacional de la Vida, que se celebra cada 25 de marzo. Aunque, en esta ocasión, la Semana Santa ha coincidido en fechas, por lo que se ha adelantado el acto.