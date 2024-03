Ortuzar defiende la labor del PNV frente a quienes estuvieron "prendiendo fuego al país y boicoteando instituciones"

El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, ha defendido este domingo la labor desarrollada por el PNV a lo largo de los últimos 40 años en la construcción de Euskadi, frente a quienes estuvieron "prendiendo fuego al país, boicoteando las instituciones y oponiéndose siempre a cualquier avance". En este sentido, ha manifestado que mientras al PNV le avalan sus años de trayectoria", a la Izquierda Abertzale "su trayectoria solo les afea, por eso la quieren esconder". "Nosotras y nosotros podemos hablar de pasado, presente y futuro de Euskadi; otros solo hablan del futuro porque se avergüenzan de su pasado y no saben qué hacer en el presente", ha subrayado. Ortuzar ha participado este mediodía en la presentación de los candidatos del PNV de la Cuadrilla de Añana en las próximas elecciones al Parlamento Vasco, celebrada en la Sala Multiusos de la Junta Administrativa de Nanclares, donde ha animado a la juventud vasca a que tenga en cuenta el próximo 21 de abril el trabajo hecho desde las primeras elecciones vascas de 1980 por PNV y por la Izquierda Abertzale en favor de la construcción de la actual Euskadi. "Las jóvenes y los jóvenes vascos deben saber de dónde venimos para saber también qué se puede esperar ahora de quienes nos presentamos a las elecciones: deben saber quiénes llevamos 40 años construyendo las instituciones de este país, quiénes logramos legalizar la ikurriña, recuperar el euskera con las ikastolas y un sistema educativo de calidad y gratuito, Osakidetza, el Concierto Económico, la Ertzaintza, la RGI... y quiénes estuvieron prendiendo fuego al país, boicoteando las instituciones, oponiéndose siempre a cualquier avance y jugando al todo o nada... que siempre era nada", ha afirmado. CABEZAS DE LISTA En el encuentro con la militancia jeltzale también han intervenido el cabeza de lista por Álava, Joseba Díez Antxustegi; el alcalde de Ribera Alta, Javier Gallego; y la concejal del Ayuntamiento de Iruña de Oka, Txaro Romero. En su intervención, Ortuzar ha asegurado que la juventud "tiene que saber que hay un partido que sabe hacer, el PNV, y hay una supuesta alternativa que promete la Luna, pero que hasta ahora no ha hecho nada bueno por este país". "Mientras al PNV le avalan 44 años de trayectoria, a la Izquierda Abertzale su trayectoria solo les afea, por eso la quieren esconder. Nosotras y nosotros podemos hablar de pasado, presente y futuro de Euskadi; otros solo hablan del futuro porque se avergüenzan de su pasado y no saben qué hacer en el presente. Nosotros sí: pasado, presente y, sobre todo, futuro de este País", ha afirmado el dirigente jeltzale. SECTOR PRIMARIO El líder del PNV ha dedicado buena parte de su intervención a la "difícil" situación que atraviesa el sector primario, asegurando que "el sector primario vasco "ha sido, es y será una prioridad para el PNV, lo hemos demostrado a lo largo de décadas, con políticas valientes e imaginativas, y ahora nos toca otra vez volver a hacerlo". Tras reconocer que baserritarras y agricultores "tienen razón en bastantes de las cosas que reclaman", ha reafirmado el compromiso de su formación "con baserritarras, agricultores y la gente del campo vasco". "Sé de lo que hablan y de lo que se quejan. Soy nieto de pastor, hijo de lechera y todavía en mi familia hay una nueva generación que anda entre vacas de leche. Sé que las están pasando canutas", ha manifestado. Por ello, les ha trasladado que el PNV les va a defender en Euskadi, en Madrid y en Bruselas, en todo lo que esté en su mano. "Hay cosas que ya se están moviendo desde las diputaciones y el Gobierno Vasco, y quizás habrá que hacer más. Empezamos pronto una nueva legislatura. Es el momento de plantearse lo que haya que plantearse", ha garantizado. ANTXUSTEGI Por su parte, el cabeza de la lista jeltzale alavesa, Joseba Díez Antxustegi, ha incidido en "lo que está en juego" el 21 de abril. "No está en juego quién hace, sino cómo se hace. Y vamos a tener que elegir entre dos modelos. No solo entre dos partidos o entre dos siglas: vamos a tener que elegir entre dos modelos de país. Dos formas de hacer. Dos formas de ser", ha explicado. En este sentido, Díez Antxustegi ha defendido el modelo del PNV que "está al servicio de Euskadi". "Aquí estamos con los ánimos renovados y dispuestos y dispuestas a hablar claro, sin complejos. Dispuestos y dispuestas a dar soluciones de verdad a los problemas de verdad. Porque nos jugamos el futuro de nuestro país", ha concluido. En representación de la Cuadrilla de Añana, los candidatos Txaro Romero y Javier Gallego han dado la bienvenida a los asistentes al acto. Tanto la concejal del Ayuntamiento de Iruña de Oka como el alcalde de Ribera Alta se han comprometido a trasladar al Parlamento Vasco la voz de la Cuadrilla de Añana. "Aunque vamos en la dirección correcta, trabajamos en clave de mejora para que todos y todas tengamos las mismas oportunidades y la misma calidad de vida dentro de este gran proyecto llamado Euskadi", ha señalado Javier Gallego.