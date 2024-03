Los comunes rechazan presiones: "Los presupuestos de Cataluña se deciden en Cataluña"

Barcelona, 10 mar (EFE).- La líder de En Comú Podem (ECP), Jéssica Albiach, ha rechazado las "presiones" para apoyen los presupuestos de la Generalitat, y después de reiterar su oposición al proyecto de Hard Rock, ha advertido al presidente catalán, Pere Aragonès, que "los presupuestos de Cataluña se deciden en Cataluña".

En un acto de los comunes convocado este domingo en el auditorio de la Once de Barcelona, Albiach se ha referido a la información según la que ERC ha comunicado a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que su partido no apoyará los presupuestos del Estado si los comunes no apoyan los de la Generalitat.

Albiach ha responsabilizado de un posible bloqueo de los presupuestos de la Generalitat al PSC por condicionarlos al proyecto de Hard Rock, y ha lamentado que ERC "en vez de poner límites al PSC, se dedique a mirar hacia las comunes y a llamar a Madrid".

"Resulta inaudito que una fuerza catalana quiera que los presupuestos de Cataluña se decidan en Madrid", ha reprochado Albiach a ERC antes de proclamar que "los presupuestos de Cataluña se deciden en Cataluña". EFE

cs/mg/jdm

(Foto) (Vídeo)