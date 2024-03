Iñigo Pérez: "El empate hubiese sido justo"

Vitoria, 10 mar (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, consideró que “el empate hubiese sido justo”, pero animó a mirar al siguiente partido y a no lamentarse.

El técnico navarro reconoció en rueda de prensa que la derrota ante el Alavés tuvo “un final igual de doloroso que la semana pasada” tras la parada de Antonio Sivera y el balón que estrellaron al larguero en la última jugada.

“Cuando estás en esa situación te retroalimentas y solo ves los errores. el gol es subsanable, pero debemos corregir y pensar en el siguiente partido”, incidió el joven entrenador, que apuntó que si entran en el bucle de lo mal que están, no podrán hacer nada para producir un cambio y eso no se lo pueden permitir.

“No creo que el parón haya tenido que ver en el gol. Ha sido un ajuste táctico mal hecho y varios goles del Alavés se han producido de la misma manera”, manifestó el entrenador rayista, que sin embargo se mostró satisfecho con gran parte del partido que ha jugado su equipo.

“Estoy contento con cómo hemos neutralizado el ataque del Alavés, en casa genera mucho y es poderoso a nivel de energía”, subrayó Iñigo Pérez, que lamentó el gol encajado en un momento en el que los suyos estaban bien.

“Si llegamos a meter gol y empatar, todos hubiésemos dicho que hemos hecho un buen partido”, afirmó el entrenador, que se niega a hacer cuentas para la salvación.

“Yo he jugado por no descender y en ese momento no temes qué rival tienes enfrente”, dijo sobre la posibilidad de que los equipos que están en puestos de descenso empiecen a ganar. EFE

