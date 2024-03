Feijóo augura la caída del Gobierno por "la mentira y la corrupción": "Pero nosotros no vamos a dejar caer al país"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurado este domingo la caída del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de haber llegado al poder "con la mentira y la corrupción" y de estar ahora "secuestrado" por sus socios independentistas. "Este Gobierno va a caer, pero no vamos a dejar caer a este país. Sánchez caerá por las mismas razones que ha logrado conseguir la presidencia, por la mentira y por la corrupción", ha afirmado en el mitin pronunciado en Córdoba este domingo tras la firma de la denominada 'Declaración de Córdoba' suscrita junto a los presidentes autonómicos populares. Feijóo ha asegurado que "la legislatura será tan larga como el provecho que quieran sacar sus socios" a Sánchez: "Mientras le sea útil, le prorrogarán el mandato día a día. Y cuando ya no le sea útil, le dejarán caer en el ostracismo y en la indignidad", ha vaticinado. "Con independencia del momento de la caída de Sánchez, no se llevará por delante su país como se está llevando por delante su partido", ha indicado porque, precisamente, el PP "no lo permitirá". "Ni lo permitiremos, como el primer partido de España, ni lo permitiremos desde los gobiernos autonómicos donde se gobierna España", según el líder popular. Además, ha contrastado la "deshonra" que, a su juicio, está causando el Ejecutivo central con la gestión de los gobiernos autonómicos populares. "La sociedad española que ha logrado el Gobierno en estos cuatro meses se pueden contar en cuatro segundos y sobra tiempo. En cambio, la deshonra que están causando en este país se contará durante cuatro décadas", ha avisado. Feijóo ha reivindicado que "los gobiernos escuchan a los ciudadanos" porque "los políticos son sus servidores", al contrario que el Gobierno, que "no busca la aprobación del independentismo" sino que está "tutelado" y "conspira en secreto contra la soberanía nacional". "Por eso nos tendrán enfrente, para parar con todos los instrumentos legales, ante todas las instancias, cada uno de los despropósitos que estamos viendo", ha sentenciado Feijóo, quien, asimismo, ha asegurado que el PSOE "ya no gestiona, sobrevive, y ya no gobierna, subsiste". ((Habrá ampliación))