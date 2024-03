Esteban (PNV) reconoce que, "tal y como están las cosas", es "bastante complicado" que la legislatura dure cuatro años

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que, "tal y como están las cosas", es "bastante complicado" que la presente legislatura dure cuatro años. "Todo es posible, pero yo creo que es difícil que dure. Puede haber un montón de circunstancias que hagan que la legislatura no acabe", analiza. En una entrevista a Diario Vasco, recogida por Europa Press, el representante jeltzale afirma, además, que el PNV trabaja ya para impulsar el traspaso a Euskadi del régimen económico de la Seguridad Social. "Papeles alguno ya hay, porque hay que ponerse ya, aunque ese no es un tema que se vaya a solucionar mañana por la mañana. Entiendo que tiene sus dificultades técnicas. Habrá que encontrar el punto de equilibrio y el momento para hacerlo", especifica. Tras señalar que durante toda la legislatura va a haber una sensación de "estabilidad inestable" en el país, "de que se continúa pero que en cualquier momento puede descarrilarse la cosa", Esteban considera que el presidente, Pedro Sánchez, intentará agotar su mandato. No obstante, advierte que "tal y como están las cosas, que esta legislatura dure cuatro años es bastante complicado". "Todo es posible, pero yo creo que es difícil que dure. Puede haber un montón de circunstancias que hagan que la legislatura no acabe", analiza. A su juicio, es a la sociedad a la que no le interesa que haya una "inestabilidad constante" y defiende que "lo que hay que hacer es gobernar, no jugar todo el día al parchís, a tirar los dados y a ver qué sale". En relación a la ley de Amnistía, cree que no hay que tomarlo "en términos de cesión". "Esto va de que o hay amnistía o no la hay. Y la amnistía tiene que ser para todo el mundo, porque terrorismo no ha habido. Aquí en Euskadi conocemos de qué va el asunto y todos sabemos que en el procés hubo otra cosa. Pudo haber altercados, y ahora los está habiendo también en muchos sitios, incluso con intentos de entrar en parlamentos. ¿Pero eso es terrorismo? No. Entonces, la amnistía era para todo", defiende. Asimismo, ve "muy preocupante" la situación generada por el denominado 'caso Koldo' y considera que el PSOE tiene que dar "toda la información que tiene". "Decir claramente: 'Nosotros lo que hemos detectado es que ha pasado esto'. Y, evidentemente, también proceder a los ceses correspondientes si es el caso", concreta. Asimismo, afirma que Francina Armengol dio unas explicaciones que "tienen validez, pero todavía quedan una serie de dudas". Por todo ello, afirma que se toma la legislatura "como surfear una ola" por ser una legislatura de una "estabilidad inestable". "Ahora, veo al Gobierno absolutamente determinado a agarrarse a la tabla todo lo que pueda y a mantenerse contra viento y marea aun si caen mil centellas... Y este gobierno incluso tiene margen para permitirse no tener un Presupuesto este año", cree. Así, reconoce que llevan "un tiempo" hablando de los PGE, aunque "todavía el tema está verde" y "el Gobierno no debería precipitarse en lanzarse antes de que lo tenga más o menos cerrado".