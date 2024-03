El Gobierno admite que no tiene fecha para la Mesa de Diálogo, que pactaron Sánchez y Aragonès para antes de abril

El Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria que aún no tiene fecha concreta para la celebración de la próxima reunión de la Mesa de Diálogo entre el Ejecutivo central y el catalán, que Pedro Sánchez y Pere Aragonès acordaron convocar para el primer trimestre de 2024. Así lo ha admitido el Gobierno de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria en el Congreso, en la que asegura que no ha concretado aún el día para celebrar esta cuarta reunión de la Mesa de Diálogo con Cataluña. En concreto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, acordaron en la reunión que mantuvieron en diciembre del año pasado volver a retomar la Mesa de Diálogo con un nuevo encuentro que se celebraría en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, a un mes apenas de que finalice el primer trimestre de 2024, el Gobierno asume que no tiene una fecha concreta de la Mesa de Diálogo, que se reunió por última vez en verano de 2022 en la sede del Ministerio de la Presidencia. PERO YA HAY ACUERDOS Eso sí, el Gobierno defiende en su respuesta parlamentaria a Vox en el Congreso que, pese a que no hay fecha para la Mesa de Diálogo, ya se han alcanzado otros acuerdos con Cataluña, tanto para la investidura de Pedro Sánchez, como en la reunión del jefe del Ejecutivo con Aragonès. En este contexto, recuerdan el impulso al centro tecnológico de preproducción de chips Innofab en Barcelona, así como la promoción de las lenguas cooficiales. También ponen en valor el acuerdo de investidura alcanzado entre el Gobierno y ERC para el traspaso a Cataluña del servicio ferroviario de Rodalies. Al respecto, recuerdan que el Ministerio de Transportes y la Consejería de Territorio acordaron la creación de una Comisión Política para avanzar en esta transferencia. "La Comisión tendrá diferentes grupos de trabajo para tratar la financiación y la transferencia del servicio y de las infraestructuras susceptibles de ser traspasadas", señala el Gobierno, que ha explicado que se habla de la creación de una nueva empresa para operar el servicio de Cercanías en Cataluña.