Domingo, 10 de marzo de 2024

Madrid, 10 mar (EFE).-

LEY AMNISTÍA.- Córdoba.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura unas jornadas que han reunido este fin de semana a la directiva nacional del partido y a once presidentes autonómicos, en las que se ha aprobado la "Declaración de Córdoba", que recoge la estrategia de la formación para los próximos meses y que, entre otras cuestiones, incide en el rechazo a la ley de amnistía.

LEY AMNISTÍA.- Barcelona.- Concentración en Barcelona con el lema "No a la amnistía, no a la impunidad", convocada por la plataforma Cataluña Suma por España.

VÍCTIMAS TERRORISMO.- Arrasate (Gipuzkoa) - El PSE-EE homenajea en Arrasate (Gipuzkoa) a su exedil Isaías Carrasco, asesinado por ETA el 7 de marzo de 2008, en un acto en el que interviene su secretario general y candidato a lehendakari, Eneko Andueza.

ABORTO PROTESTA.- Madrid.- La Plataforma 'Sí a la vida' convoca la 'Marcha por la Vida', contra el aborto y la eutanasia, con motivo del Día Internacional de la Vida.

SUCESOS DESAPARICIÓN.- Logroño.- Se cumplen ya ocho días de la desaparición en Logroño del joven Javier Márquez, cuya búsqueda se centra en la zona del río Ebro y en la que colaboran, como medios acuáticos, aéreos y terrestres, Policía Nacional, Guardia Civil, familiares, amigos y voluntarios.

TIEMPO INVIERNO.- Varias ciudades.- Mónica, la decimotercera borrasca de esta temporada, está dejando vientos fuertes, lluvia y nieve a su paso por España este fin de semana.

PARTIDOS COMUNES.- Barcelona.- Acto de los comunes "Una Cataluña con futuro", con la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el ministro Ernest Urtasun, el candidato a las elecciones europeas Jaume Asens y la líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach.

LOS CHICHOS.- Barcelona.- Entrevista con Los Chichos, que este fin de semana han parado en Barcelona dentro de su gira de despedida 'Hasta aquí hemos llegado'.

ARCO 2024.- Madrid.- La feria ARCO echa hoy el cierre tras cinco jornadas convertida en un escaparate de tendencias del arte contemporáneo y la directora de la feria, Maribel López, hace una valoración del desarrollo de esta 43 edición.

ARTE DIBUJOS.- Córdoba.- Catorce dibujos de la colección del Museo de Bellas Artes de Córdoba, fechados entre los siglos XVI al XVIII, han sido atribuidos a diversos autores andaluces, valencianos o a entre los llamados por Felipe II a su corte, entre los veinticuatro que se exponen en la pinacoteca para poner en valor el trabajo de investigación que desarrolla.

PALAU MÚSICA.- Barcelona.- Un total de 540 niños y jóvenes pertenecientes a los coros de Palau Vincles, proyecto social del Palau de la Música Catalana, y a cinco coros invitados estrenan 'Una cantata diferent', de Adrià Aguilera, una obra que invita al espectador a reflexionar sobre la diversidad y a abrir la mirada al entorno.

CULTURA TEATRO.- Sevilla.- El actor y dramaturgo cordobés Rafael Álvarez 'El Brujo', que ha retomado su adaptación teatral de la obra 'Autobiografía de un yogui' en un contexto de "hambre de mística y alma", dice en una entrevista con EFE que necesitamos "algo que nos compense del desequilibrio en el que nos hemos metido a través de la civilización tecnológica".

KEREM BÜRSIN.- Málaga.- El actor turco Kerem Bürsin, protagonista de la exitosa serie "Love is in the air", se encuentra en Málaga para asistir a la clausura de su Festival de Cine, donde ha hablado con EFE de sus nuevos proyectos profesionales y de su admiración por el audiovisual español. Por María Alonso.

PRÓTESIS PEZÓN.- Pamplona.- Entrevista con los emprendedores Marc Abadie y María José de Ulibarri, que han desarrollado unas novedosas prótesis del complejo areola-pezón (CAP) destinadas a mujeres que se han sometido a una mastectomía y están en proceso de reconstrucción mamaria.

TRADICIÓN CAGANERS.- Barcelona.- Los 'caganers' ya no son solo figuras de épocas navideñas; se venden en Barcelona todo el año y se han convertido en un reclamo para los turistas.

MARATÓN BARCELONA.- Barcelona.- Miles de corredores participan en la Maratón de Barcelona.

CARRERA AGUA.- Madrid.- 41ª edición de la Carrera del Agua, organizada por el Canal de Isabel II con motivo del Día Mundial del Agua.

