Andueza pide a Otxandiano que aclare si cuando mataron a Carrasco fue de los del "silencio cobarde o silencio cómplice"

El secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, ha pedido al aspirante a la Lehendakaritza por EH Bildu, Pello Otxandiano, para quien ETA fue "un ciclo político", que aclare si cuando la banda terrorista asesinó a tiros al concejal socialista Isaías Carrasco, estaba "en un silencio cobarde o en un silencio cómplice". Andueza ha intervenido este domingo en Arrasate (Guipúzcoa) en un acto de homenaje a Isaías Carrasco, asesinado por ETA hace 15 años, que ha contado con la presencia de familiares del fallecido, entre ellos su hija, Sandra, y al que también ha asistido al alcaldesa de Arrasate, Maider Morras (EH Bildu). En su intervención, el dirigente socialista se ha dirigido a la primer edil de la coalición abertzale para agradecerle el gesto de acudir al acto, al tiempo que le ha recordado que EH Bildu tiene pendiente condenar la trayectoria de ETA y decir que "aquello no solo estuvo mal", sino que no estuvieron "a la altura". El aspirante socialista a la Lehendakaritza ha comenzado su intervención destacando lo "complicado" que es recordar el "peor día" de su vida, porque los recuerdos "se te agolpan y es difícil hablar sin que te atenace el nudo en la garganta". No obstante, ha asegurado que van a seguir homenajeando a Isaías Carrasco mientras su familia así lo quiera. Dicho esto, ha manifestado que es necesario que la firmeza democrática y de los discursos "también se haga presente para no "banalizar algo tan cruel y tan duro como es el terrorismo". "Yo aquella mañana del 7 de marzo estaba aquí y viví aquello que algunos denominan un 'ciclo político'. Lo vi desde aquella punta de la calle, con Rafaela Romero y con Paco García Raya. Yo vi el terror de una persona a la que se le iba la vida, cosida a tiros aquí mismo, acompañada por su esposa y por su hija que intentaban aferrarle a la vida mientras él decía que no con la cabeza porque sabía que la vida se le iba por aquellos cinco terribles agujeros", ha relatado. En este punto, ha resaltado que "eso no es un ciclo político, eso es terrorismo; un terrorismo que nos atenazó, que acobardó a parte incluso de la sociedad vasca que no tuvo el suficiente valor de mirar a la cara el terrorismo y de salir a combatirlo". "Eso no es un ciclo político, eso es una vergüenza que a algunos les va a perseguir durante toda su vida", ha agregado. En alusión al candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, el dirigente socialista vasco ha afirmado ser de la misma generación que "esa persona que denominó 'ciclo político' a aquel terrorismo, al terrorismo de ETA". "Esa misma persona nos ha dicho que su generación no tiene ninguna responsabilidad sobre aquello, porque ellos pertenecen a una generación muy diferente. Yo soy de su misma generación. Yo estaba en aquella punta de la calle. ¿Dónde estaba él? Porque no estuvieron con nosotros. Si no estuvieron con nosotros y, según él, tampoco estaban con los que auspiciaban aquel terrorismo. ¿Dónde estaban?, ¿En un silencio cobarde o en un silencio cómplice?", ha preguntado. Según ha manifestado, si "tiene valor, tendría que responder dónde estaban ellos". "Yo estaba donde tenía que estar, donde estaban los socialistas: defendiendo la paz, defendiendo la libertad y defendiendo la democracia", ha subrayado. Por ello, ha manifestado que la izquierda abertzale "no puede esconderse, no debe esconderse, porque tiene una deuda con la sociedad vasca. "Esa deuda les va a perseguir mientras no la salden y ya ha pasado demasiado tiempo", ha afeado. Por otra parte, ha agradecido el gesto de la presencia en el acto de la alcaldesa de Arrasate-Mondragón, de EH Bildu, de la que ha dicho que ha tenido "bastante más dignidad que aquella alcaldesa de su mismo partido, de su misma ideología, que el día que asesinaron Isaías Carrasco no tuvo, no ya la dignidad política, la dignidad humana de condenar aquel horror y de acompañarnos en ese terrible dolor". "Agradezco el gesto, pero agradecería muchísimo más que hoy tomaras la palabra para decir que aquello no solo estuvo mal, sino que no estuvisteis a la altura y que teníais y tenéis pendiente condenar todo aquello. Los gestos no son fotos para limpiar la conciencia de uno mismo; los gestos tienen que ser gestos sinceros, que demuestren de verdad que os arrepentís de todo aquello, que todo aquello supuso un terrible dolor que es absolutamente insuperable", le ha señalado a la mandataria local. Asimismo, ha indicado que esto es lo que espera la sociedad vasca y es lo que esperan los socialistas vascos que sufrieron también aquel "dolor, pero muy por encima de eso, es lo que esperan personas que tienen una dignidad humana, una dignidad personal impresionante, como Marian, como Sandra, como Ainara y como Adei". Acompañando a la familia del concejal, asesinado en vísperas de las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, Eneko Andueza ha participado en este homenaje en Mondragón junto a otros dirigentes socialistas como el secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio; el secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales; el delegado del Gobierno, Denis Itxaso; o la diputada en el Congreso por Guipúzcoa, Rafaela Romero, entre otros compañeros y amigos.