Almeida, sobre las víctimas del 11M: "Tienen que ocupar el primer lugar de nuestras preocupaciones y ocupaciones"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha sostenido que las víctimas del 11 de marzo (11M), el atentado yihadista en el que murieron 193 personas y hubo 2.000 heridos del que este lunes se cumplen 20 años, "tienen que estar siempre en primer plano". "Tienen que ocupar el primer lugar de nuestras preocupaciones y nuestras ocupaciones", ha defendido. En estos términos se ha pronunciado Almeida este domingo, en declaraciones a los medios durante su visita a Valencia para asistir a la décima 'mascletà' de las Fallas 2024, acompañado de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá. El primer edil de Madrid ha manifestado que vivirá "con profundo dolor y con profunda tristeza" la jornada de este lunes, en el que la capital acogerá un acto homenaje en la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, y una misa en la Catedral de La Almudena en recuerdo de las víctimas. "A nadie de los que vivimos en Madrid, en general a nadie de los que viven en España, se nos pueden olvidar los dramáticos momentos que tuvimos que vivir el 11 de marzo de 2004", ha resaltado, al tiempo que ha trasladado su "sentimiento siempre de apoyo hacia todas las víctimas". Almeida ha lamentado que "el paso del tiempo no borra el dolor, que es muy difícil que el paso del tiempo borre el rastro de dolor de aquella mañana del 11 de marzo, especialmente a las víctimas", y ha recordado que "allí se perdieron mujeres, hombres, hermanos, hijos, sobrinos, familiares, amigos y estarán siempre en la memoria y en el corazón de todos los madrileños". "Como alcalde de Madrid, creo que el 11 de marzo lo que tenemos que hacer 20 años después es decir que nos golpearon duro, porque nos golpearon muy duro; que no nos pusieron de rodillas, porque no nos pusieron de rodillas; que Madrid ese día reaccionó de forma admirable y que, 20 años después, siempre, siempre, siempre, las víctimas tienen que estar en el primer lugar", ha concluido.