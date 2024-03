Zapatero pide apoyar a Sánchez por "el esfuerzo que hace en Cataluña" y recuerda que a él también le criticaron

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado el apoyo a Pedro Sánchez por "el esfuerzo que hace en Cataluña" y ha recordado que a él también le criticaron y le intentaron "boicotear la búsqueda de la paz". Durante su intervención en el homenaje que, bajo el título 'Derechos, Democracia, Libertad. 20 años de la victoria socialista', el Partido Socialista ha desarrollado en Bilbao con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Zapatero ha calificado de "insoportable, injusta e intolerable" la situación que se vive en Gaza. El acto de este sábado, desarrollado en Euskalduna Bilbao, y que ha servido como reconocimiento de los socialistas vascos al expresidente por el "logro de la paz y el fin del terrorismo", ha contado también con la participación del líder del PSE-EE y candidato a Lehendakari en las próximas elecciones del 21 de abril, Eneko Andueza, así como de la candidata por Bizkaia al Parlamento Vasco Patricia Campelo. En el transcurso del homenaje se ha proyectado un vídeo con testimonios de representantes históricos del PSOE, entre ellos, de Cristina Narbona, José Blanco, Jesús Eguiguren, Trinidad Jiménez, Miguel Sebastián, Leire Pajín o María Teresa Fernández de la Vega, entre otros. En el vídeo se ha recordado, así, desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Secretaría General del PSOE, en el XXXV Congreso Federal, hasta la victoria en las urnas en los comicios del 14 de marzo de 2004. Asimismo, se han rememorado algunas de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo socialista, como la retirada de las tropas españolas de Irak o la aprobación de la Ley del Matrimonio Igualitario, ambas muy aplaudidas por los cientos de simpatizantes presentes en un acto en el que se han ondeado banderas del PSE-EE e ikurriñas. En su intervención, el exmandatario ha agradecido el "afecto y reconocimiento recibido" y ha defendido que "socialismo es siempre futuro". Además, ha subrayado que, "20 años después, hay un presidente y un gobierno socialista" en España. "Eso es lo más importante para mí y nos vamos a conjurar para que dentro de 20 años haya un presidente socialista, y sin paréntesis", ha añadido. Zapatero, que se ha definido como un hombre de "lealtades profundas" y ha afirmado que "el talante es la ausencia de rencor", ha resaltado que, tras 145 años de historia, el PSOE está "en paz consigo mismo y su historia por la tarea que ha hecho y hace por España". Además, se ha mostrado "orgulloso de que Euskadi y España estén en paz". "Lo que más llevo grabado en mi interior de la etapa 2004-2011, lo que más siento, de lo que me acuerdo todos los días, sin duda alguna, fue el fin de la violencia terrorista", ha añadido. Tras recordar las figuras de los ya fallecidos Rodolfo Ares y Alfredo Pérez Rubalcaba, así como del expresidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, Zapatero ha advertido que "nadie quitará de la historia de los grandes avances y conquistas el que, con un el lehendakari, Patxi López, y con un presidente socialista, se puso fin a la violencia" de ETA. Además, se ha mostrado muy crítico con la derecha "en su forma de confrontar" con los socialistas y ha recordado a las víctimas de ETA y del atentado islamista del 11 de marzo de 2004 en Madrid. 11-M "Una democracia necesita la memoria, todas las memorias. A algunos no les gustan algunas. Nosotros no tenemos ningún problema con ninguna memoria ni con mirar a la cara a los ojos de la historia", ha indicado, al tiempo que ha advertido que "en la historia de la infamia queda la teoría de la conspiración, de los conspiradores de la conspiración". "No se espera que pidan perdón, no se lo vamos a pedir, pero que sepan que sabemos lo que hicieron y lo que provocaron de desafección y de intentar deslegitimar a un gobierno. Son poco originales... siempre son los mismos", ha añadido. En este contexto, ha afirmado que no se cree "casi nada" de lo que dice el Partido Popular y ha lamentado las críticas recibidas por la aprobación bajo su mandato de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. "Ahora dicen que hemos ido demasiado lejos con el feminismo... Llevamos apenas unas décadas de feminismo frente a siglos de machismo y queda mucho por hacer y avanzar", ha enfatizado. En su alocución, Zapatero ha rememorado, entre otras, su decisión de hacer un gobierno paritario, así como la de retirar las tropas españolas de Irak, "un acto que no fue fácil, pero que condensaba el afán por la paz". En este contexto, ha calificado de "insoportable, denunciable, injusto e intolerable" la situación que se vive en Gaza y ha detallado que el 70% de las víctimas mortales que se dan son mujeres y niños. ISRAEL "Esta terrible página de la historia que escribe Israel, el gobierno de Netanyahu y quien lo apoya, y que pesará como una losa en la conciencia democrática y civilizatoria... La paz es la tarea, todas las vidas cuentan y cada aliento por la paz salva vidas", ha reivindicado, al tiempo que ha apostado por el objetivo de "abolir la guerra, como en su día se hizo con la esclavitud". Asimismo, ha valorado el reconocimiento a las personas con discapacidad y ha resaltado que los países más avanzados son "los que reconocen los derechos con más dificultades". Del mismo modo, ha felicitado al Gobierno por la ley de Memoria Democrática, ya que la democracia era "imperfecta" al haber "olvidado a muchas familias" que desconocían "dónde estaban sus seres queridos". "Me siento muy orgulloso de un Gobierno que sacó a Franco de donde nunca tuvo que estar", ha indicado. Zapatero, que ha censurado a aquellos que afirman que "la memoria divide", ha defendido por contra que la memoria es "la historia de la verdad". "Qué bien se duerme siendo leal a tu partido, a tus ideas, a tus convicciones", ha asegurado, para añadir que el socialismo es "optimismo, reformas y cambio". El expresidente, que ha mostrado su apoyo "incondicional" al PSOE y ha asegurado que hoy, 20 años después, "se vuelve a casar" con el Partido Socialista, ha reconocido que no le cuesta "nada" defender tanto al Gobierno como al partido. "¡Cómo no vamos a sentirnos satisfechos si hemos logrado que muchas personas ya no tengan miedo a una bomba o a mirar debajo del coche!", ha dicho en referencia al terrorismo de ETA. Del mismo modo, ha respaldado a Pedro Sánchez y se ha referido a las críticas que recibe por sus políticas sobre Cataluña. "Igual que me lo reprocharon a mí, me lo criticaron, me intentaron boicotear la búsqueda de la convivencia, de la paz, la puesta en valor del diálogo, de la palabra, de la convicción, del amor al bien", ha indicado. Asimismo, ha destacado que ahora el presidente del Gobierno está siendo atacado por "el esfuerzo que está haciendo en Cataluña". "Pero, atención, Santos (ha dicho dirigiéndose a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE), convocaremos dentro de tres o cuatro años un acto aquí para poder celebrar, lo que va a hacer Pedro Sánchez en Cataluña y por Cataluña y por España", ha asegurado, para pedir el apoyo a Pedro Sánchez, "como me habéis apoyado a mí, y si podéis más". "Gracias a quienes me apoyaron y ayudaron, un apoyo siempre incondicional del partido y sus militantes, del 99%, del 1% ya me olvidé", ha indicado, al tiempo que ha recordado a los fallecidos Carme Chacón y José Antonio Alonso. Por último, ha valorado las cifras de desempleo y de afiliación a la Seguridad Social, así como la subida del Salario Mínimo, y el que se estén "reduciendo las desigualdades". "El mercado laboral mejor que nunca en la historia, exportaciones como nunca, salarios bajos subiendo más que nunca... esa es la España del Gobierno de Sánchez", ha concluido.