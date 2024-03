Turrientes y Sadiq, novedades en el once de la Real Sociedad

Granada, 9 mar (EFE).- Las titularidades del extremo Beñat Turrientes y del delantero nigeriano Umar Sadiq son las novedades en el once de la Real Sociedad en el partido de este sábado en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada, que presenta tres cambios en su alineación respecto a la anterior jornada.

Turrientes y Sadiq entran en el once en lugar del japones Take Kubo y del holandés Sheraldo Becker en relación al once con el que jugaron los realistas el pasado martes en el partido de la Liga de Campeones ante el Paris Sant Germain.

Sale la Real Sociedad en el Nuevo Los Cármenes con Álex Remiro, Traore, Zubeldia, Le Normand, Javi Galán, Zubimendi, Merino, Brais Méndez, Turrientes, Sadiq y Oyarzabal.

En el Granada regresan al once titular respecto al pasado partido ante el Villarreal el central argentino Bruno Méndez y el medio Gerard Gumbau y se sale por primera vez de inicio el extremo polaco Kamil Jozwiak.

Forma el Granada ante la Real Sociedad con Batalla, Ricard, Bruno Méndez, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Sergio Ruiz, Gumbau, Jozwiak, Pellistri, Uzuni y Lucas Boyé.EFE

