Temas del día de EFE España del domingo 10 de marzo de 2024

Córdoba - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura unas jornadas que han reunido este fin de semana a la directiva nacional del partido y a once presidentes autonómicos, en las que se ha aprobado la "Declaración de Córdoba", que recoge la estrategia de la formación para los próximos meses y que, entre otras cuestiones, incide en el rechazo a la ley de amnistía.

Madrid - El acuerdo sobre la ley de amnistía insufla aire al Gobierno y optimismo ante el reto de los presupuestos, cuya aprobación interpreta que sería un mensaje añadido e inequívoco de estabilidad a prueba de obstáculos como el 'caso Koldo' o unos hipotéticos malos resultados en las elecciones europeas.

Arrasate (Gipuzkoa) - El PSE-EE homenajea en Arrasate (Gipuzkoa) a su exedil Isaías Carrasco, asesinado por ETA el 7 de marzo de 2008, en un acto en el que interviene su secretario general y candidato a lehendakari, Eneko Andueza.

Madrid - Este lunes se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista en Europa, el del 11 de marzo en Madrid, fijado ya en el calendario de la UE como el día europeo de las víctimas del terrorismo. Además de los actos que las asociaciones de víctimas celebrarán el lunes, la Comisión Europea homenajeará a los 193 fallecidos y a los más de 2.000 heridos en un acto al que asistirán los Reyes.

Madrid - Cronología de los principales acontecimientos que sacudieron al país el 11 de marzo de 2004 y los días posteriores, reconstruidos minuto a minuto con ayuda de la sentencia judicial del caso y el banco de datos de la Agencia EFE.

Madrid - Las mujeres que solicitan un préstamo para empezar un negocio tienen hasta un 30 % menos de probabilidades de obtenerlo que un hombre, una brecha de género en la financiación que sigue lastrando el emprendimiento femenino.

Madrid - Soraya Nárez abandonó los Testigos de Jehová hace 8 años, pero todavía sufre las secuelas de haber crecido hasta los 25 años en esa organización: "Aún me cuesta confiar en mi experiencia y tomar decisiones, entender que mi propio entendimiento es válido", afirma en una entrevista con la Agencia EFE. Por Laura López.

Madrid - La feria ARCO echa hoy el cierre tras cinco jornadas convertida en un escaparate de tendencias del arte contemporáneo y la directora de la feria, Maribel López, hace una valoración del desarrollo de esta 43 edición.

València - Las Fallas volverán de nuevo este 2024 a convertir en fuego y cenizas la sátira, ironía y arte efímero de sus monumentos falleros, en los que este año las comisiones han invertido cerca de 8,87 millones de euros.

Madrid - Las emisiones de Radio en España comenzaron oficialmente en noviembre de 1924 pero las primeras transmisiones, en pruebas y sin licencia, empezaron unos meses antes en Madrid, desde el Paseo del Rey 18, donde Radio Ibérica instaló sus equipos en un taller donde también construía los primeros receptores de galena. Por Juan Carlos Fraile y Roberto Castañares.

Madrid - Gabriel García Márquez no ha sido el único autor cuyo deseo u orden de "destruir" alguna de sus obras no ha sido cumplido tras su fallecimiento: ejemplos como el de Vladimir Nabokov, Franz Kafka o incluso Virgilio se asemejan a lo ocurrido con la reciente publicación de la novela póstuma del Nobel colombiano.

Barcelona - "El arte no cura, pero sí tiene capacidad de consolarnos", sostiene el historiador del arte francés Thomas Schlesser, que recorre la historia del arte a partir de 52 obras maestras en su primera novela, 'Los ojos de Mona', un fenómeno editorial en la última Feria del Libro de Fráncfort, que se publicará en sesenta países. Por Jose Oliva.

Málaga - El actor turco Kerem Bürsin, protagonista de la exitosa serie "Love is in the air", se encuentra en Málaga para asistir a la clausura de su Festival de Cine, donde ha hablado con EFE de sus nuevos proyectos profesionales y de su admiración por el audiovisual español. Por María Alonso.

Málaga - Su pasión es la música folclórica y la ópera, pero la artista malagueña Diana Navarro, una de las grandes voces de la copla actual, asegura que escucha todo lo que se hace ahora, como el reguetón, y que, aunque le pueden llegar a gustar estos nuevos géneros, le "horrorizan" las letras de algunas canciones. Por Gemma Bastida.

11:00h.- Basauri (Bizkaia).- PARTIDOS PODEMOS.- La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, participa en un acto de la precampaña electoral sobre la escuela pública. Matxitxako kalea s/n, enfrente de Arizko ikastola. (Texto)

11:00h.- Sestao (Bizkaia).- PARTIDOS SUMAR.- La coalición de partidos Sumar, compuesta por Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU, Berdeak-Equo y Más Euskadi-Euskadi Eraiki, presenta las listas electorales de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa. Anfiteatro en Markonzaga. (Texto)

11:00h.- Labastida (Álava).- ELECCIONES PP.- El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, participa en un acto político en la localidad alavesa de Labastida. Plaza del Ayuntamiento (Texto)

11:30h.- Córdoba.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura junto al presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, el acto de presentación de la 'Declaración de Córdoba', que contará con la presencia de los presidentes autonómicos del Partido Popular. Patio Medina Azahara del Palacio de Congresos de Córdoba. Calle Torrijos, 10 y "streaming" en las redes sociales del PP. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:40h.- Barcelona.- PARTIDOS VOX.- El presidente del grupo parlamentario de Vox en el Parlament catalán y secretario general del partido, Ignacio Garriga, atiende a los medios desde la concentración convocada con el lema "No a la Amnistía. No a la impunidad". Pl. Sant Jaume. (Texto) (Vídeo)

11:40h.- Barcelona.- PARTIDOS CS.- El líder de CS en Cataluña, Carlos Carrizosa, atiende a los medios desde la concentración contra la ley de amnistía en Barcelona. Pl. Sant Jaume. (Texto) (Vídeo)

11:45h.- Barcelona.- PARTIDOS PP.- La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, y el presidente del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, atienden a los medios desde la concentración contra la amnistía en Barcelona. Pl. Sant Jaume. (Texto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- LEY AMNISTÍA.- Concentración en Barcelona con el lema "No a la amnistía, no a la impunidad", convocada por la plataforma Cataluña Suma por España. Pl. Sant Jaume. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- Acto de los comunes "Una Cataluña con futuro", con la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el ministro Ernest Urtasun, el candidato a las elecciones europeas Jaume Asens y la líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach. Gran Via de les Corts Catalanes, 400. (Texto) (Vídeo) (Foto)

12:00h.- Nanclares (Álava).- PARTIDOS PNV.- El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, presenta la candidatura de su partido en la Cuadrilla de Añana junto al cabeza de lista por Álava, Joseba Díez Antxustegi. Herriko Enparantza. (Texto) (Foto)

12:00h.- Azpeitia (Gipuzkoa).- PARTIDOS PNV.- El presidente del PNV de Gipuzkoa, Joseba Egibar, presenta a los candidatos de la comarca del Urola. Palacio Basozabal.

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- DEFENSA MAR.- El Buque de Aprovisionamiento de Combate 'Patiño' abre sus puertas al público en la escala que realiza en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del adiestramiento anual de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Canarias. Muelle Santa Catalina del Puerto de La Luz.

11:00h.- Arrecife (Lanzarote).- DEFENSA MAR.- Los Buques de Acción Marítima 'Relámpago' y 'Audaz' abren sus puertas al público en la escala que realizan en Arrecife con motivo del adiestramiento anual de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Canarias. Puerto de Arrecife.

11:30h.- Zaragoza.- 11M HOMENAJE.- El Ayuntamiento de Zaragoza convoca un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial, en la plaza del Pilar, cuando se cumplen 20 años del atentado del 11M.

12:00h.- Arrasate (Gipuzkoa).- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El PSE-EE recuerda y homenajea en Arrasate (Gipuzkoa) a su exedil Isaías Carrasco, asesinado por ETA el 7 de marzo de 2008. C/ Navas de Tolosa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Madrid.- ANIVERSARIO 11M.- Los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local y de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Miguel García Martín y Jorge Rodrigo, inauguran el nuevo espacio de homenaje a las víctimas del 11M en la estación de Metro de Atocha. Vestíbulo de la Estación de Metro de Atocha. Paseo de la Infanta Isabel. (Texto)

09:15h.- Madrid.- CARRERA AGUA.- Se celebra la 41ª edición de la Carrera del Agua, organizada por el Canal de Isabel II con motivo del Día Mundial del Agua. C/ Mateo Inurria, 2. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- DEPORTE SOLIDARIDAD.- La Sociedad Española de Nefrología y la Fundación Senefro organizan la III Carrera Solidaria del Día Mundial del Riñón, Muévete por la salud renal”. Parque Juan Carlos I. Salida en la zona norte del anillo, junto a la Pradera de los Cipreses.

10:00h.- Javier.- JAVIERADAS 2024.- Misa con la que culmina la primera de las Javieradas 2024, celebradas bajo el lema "Corazones en camino".

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CARRERA MUJER.- Las Palmas de Gran Canaria acoge la primera de las carreras de la mujer programadas este año en España, en un acto en el que colabora la Asociación Española contra el Cáncer. Del intercambiador de Santa Catalina al Auditorio Alfredo Kraus.

12:00h.- Vitoria.- 8M IGLESIA.- Un colectivo de mujeres creyentes denominado 'Revuelta de mujeres en la iglesia', se concentra en defensa de la igualdad con motivo del 8 de marzo. Plaza de la catedral nueva.

12:00h.- Zaragoza.- 8M IGLESIA.- Concentración de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia de Zaragoza, bajo el lema “Memoria y Esperanza”con el fin de alzar la voz contra la discriminación y el silencio al que la Iglesia católica las tiene sometidas por el hecho de ser mujeres. Plaza de la Seo.

13:00h.- Oviedo.- 8M IGLESIA.- La Revuelta de Mujeres en la Iglesia ha convocado una manifestación en Oviedo para protestar contra la discriminación y el silencio al que la Iglesia católica las tiene sometidas por el hecho de ser mujeres. Plaza de la Catedral (Texto) (Foto)

14:00h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- Décima mascletà en la plaza del Ayuntamiento de las Fallas 2024, a cargo de Pirotecnia Alpujarreña, de Ugijar (Granada). Plaza del Ayuntamiento. (Foto) (Vídeo)

20:00h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- Castillo piromusical por la paz, con un juego interactivo con la falla municipal, a cargo de Pirotecnia Valenciana, de Llanera de Ranes. Plaza del Ayuntamiento.

12:00h.- Madrid.- ARCO 2024.- ARCO echa hoy el cierre a su 43 edición. La directora de la feria, Maribel López, ofrece cifras de ventas y hace una valoración de las ventas de las galerías. Pabellones 7 y 9 de Ifema. (Texto) (Foto)(Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- PALAU MUSICA.- Un total de 540 niños y jóvenes pertenecientes a los coros de Palau Vincles, proyecto social del Palau de la Música Catalana, y a cinco coros invitados estrenan "Una cantata diferent' de Adrià Aguilera, una obra que invita al espectador a reflexionar sobre la diversidad. Palau de la Música Catalana. (Texto) (Vídeo)

13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la Gran Canaria Big Band, con la cantante Beatriz Pérez, del grupo La Última Llave. Auditorio Alfredo Kraus

17:00h.- Castelló.- TOROS CASTELLÓ.- Última corrida de toros de la Feria de la Magdalena, con toros de Puerto de San Lorenzo y Ventana del Puerto para Sebastián Castella, Manzanares y Talavante. Plaza de Toros, avda. Benito Pérez Galdós, s/n (Texto) (Foto)

17:00h.- València.- TOROS FALLAS.- Corrida de toros de la Feria de Fallas con toros de Victorino Martín, Fuente Ymbro, Pedraza de Yeltes, El Parralejo, Hermanos García Jiménez y Domingo Hernández para Román en solitario. Plaza de Toros, c/ Xàtiva, 28 (Texto) (Foto)

18:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA INFANTIL.- La cantante argentina Luli Pampín presenta su espectáculo infantil 'Bienvenidos'. Gran Canaria Arena

18:00h.- La Laguna (Tenerife).- MÚSICA INFANTIL.- La cantante argentina Luli Pampín presenta su espectáculo infantil 'Bienvenidos'. Pabellón Santiago Martín

18:00h.- Aramaio (Álava).- CINE DOCUMENTAL.- Presentación de la película 'Arnasa betean. A pulmón', un documental protagonizado por una veintena de cineastas vascas y dirigido por Bertha Gaztelumendi y Rosa Zufía. Casa de Cultura

