Sumar trabajará para que el reconocimiento del Estado palestino se haga "cuanto antes" y no quede "en papel mojado"

Sumar ha asegurado este sábado que trabajará para que el reconocimiento del Estado palestino se haga "cuanto antes" y "no se convierta en algo meramente simbólico o se quede en papel mojado". Fuentes de Sumar han explicado que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que en esta legislatura propondrá en las Cortes Generales el reconocimiento del Estado palestino "no es suficiente, tras más de 30.000 palestinos asesinados por la ofensiva israelí". La formación liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha explicado que el reconocimiento del Estado palestino fue la principal exigencia de Sumar en materia internacional durante la negociación del acuerdo de coalición con el PSOE. "Tras lograr su inclusión, hemos pasado meses trabajando para que el PSOE se anime a dar el paso adelante, bajo la convicción de que se debe reconocer al Estado palestino de forma unilateral, incondicional y con garantías, como acicate a que más países lo hagan, y como condición indispensable para que las negociaciones de paz entre Israel y Palestina puedan llegar a buen puerto", han explicado las mismas fuentes. "Ahora, trabajaremos para que se haga cuanto antes _"en esta legislatura", tras más de 30.000 palestinos asesinados por la ofensiva israelí, no es suficiente_ y con garantías, para que no se convierta en algo meramente simbólico o se quede en papel mojado", concluye Sumar.