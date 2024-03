Sánchez llama a no tener "dudas" sobre la ley de amnistía porque hará "una democracia y una España más fuerte"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reconocido que "hay muchos españoles que tiene dudas" sobre la ley de amnistía, pero les ha pedido que "no las tengan" y "confíen" porque esta norma "hará "una democracia y una España más fuerte". Además, ha emplazado a "superar todas las consecuencias judiciales del drama y el este trauma que sufrió el conjunto del país en el año 2017" con el referéndum independentista. Durante su participación en el homenaje celebrado en Bilbao a José Luis Rodríguez Zapatero bajo el lema '20 años de los derechos y las libertades', en referencia a las dos décadas transcurridas desde la conformación de su primer Ejecutivo, Sánchez ha emplazado a superar "todas las consecuencias judiciales de este drama, de este trauma que sufrió el conjunto del país en el año 2017" con el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre, declarado ilegal. De esta forma, cree que se podrán canalizar "todas las energías hacia las cosas que realmente importan hoy a la ciudadanía en Cataluña, en Euskadi, en Andalucía, en Extremadura y en toda España", ha asegurado. Según ha explicado, "la tarea de un gobernante no es mirar para otro lado", sino "afrontar los desafíos y hacerlos desde el ejemplo, la coherencia y con una actitud de generosidad y de reconciliación". SIN "DUDAS" "A mí esto me parece clave", ha apuntado, para admitir que la ley de amnistía, como antes los indultos, genera "muchas dudas entre los españoles y españolas", pero "luego posteriormente han visto los efectos benéficos que ha tenido para Cataluña y para el conjunto de la sociedad española". Por ello, les ha reclamado que "confíen" porque, "con los indultos y ley de amnistía estamos haciendo de la democracia española una democracia más fuerte y, por tanto, una España más fuerte". (Habrá ampliación)