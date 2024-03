Rius (Junts) critica que se ha logrado más en 6 meses que en 4 años de mesa de diálogo "estéril"

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha criticado que "se ha logrado más en 6 meses que en 4 años de una mesa de diálogo que era estéril", sobre las negociaciones para la ley de amnistía. En una entrevista en Ràdio4 recogida por Europa Press este sábado, Rius ha defendido que, de los partidos independentistas, Junts tiene un estilo de hacer política diferente: "No lo hacemos en los medios de comunicación, sino que lo hacemos con discreción, rigor y seriedad". Ha considerado que la amnistía es "media piedra angular" del independentismo, ya que la otra mitad sería, según él, ejercer el derecho a la autodeterminación en Cataluña. "Lo que es inconcebible es por qué España no deja votar a la gente como han hecho otros países europeos", ha reclamado. EL RETORNO DE PUIGDEMONT Sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont, ha reiterado que "quien debe volver no es Carles Puigdemont, sino que es un presidente de la Generalitat en el exilio". "Me muero de ganas de que el presidente Puigdemont pueda volver a pisar el Principado y pueda volver a Cataluña", ha añadido. Además, ha señalado que "el PP ha tratado de españolizar Europa, y lo que está pasando es que se está europeizando España".