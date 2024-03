Nafti: "Me gusta enseñar la cara para que me den un tortazo una vez, no dos"

Alcorcón (Madrid), 9 mar (EFE).- Mehdi Nafti, entrenador franco-tunecino del Alcorcón, aseguró que su equipo se encuentra "preparado" para afrontar este momento clave de la temporada y declaró que han aprendido de los errores cometidos las últimas jornadas asegurando que le gusta enseñar la cara para que le den un tortazo "una vez, no dos".

El Alcorcón recibe esta jornada en Santo Domingo al Espanyol tras caer goleado la pasada semana con el Elche (3-0) y encadenar una mala racha de tres partidos sin ganar.

"Estamos con muchas ganas después del golpe de la pasada semana, que ha sido bastante duro. El Espanyol es un rival parecido al Elche y por eso lo afrontamos con ganas, no de revancha, pero sí de volver a nuestra esencia de fútbol. Queremos competir y volver a ser lo que nos ha dado puntos, nos ha hecho fuertes y no repetir errores", dijo Nafti, en conferencia de prensa.

"Me gusta enseñar la cara para que me den un tortazo una vez, no dos. Creo que hemos aprendido de los errores y de lo que no debemos hacer contra rivales de ese nivel. Me gustaría que mis jugadores estén con ganas de revancha contra sí mismos. A pesar de la superioridad del rival, tenemos que hacer que estén incomodo", señaló.

Nafti reconoció que las posibilidades de triunfo del equipo alfarero pasan por ser ellos mismos. "No voy a vender el discurso de otros entrenadores que dicen que van a salvarse, a ser décimos o qué tal", apuntó.

"No voy a vender ninguna moto. Vamos a ser nosotros mismos y si somos nosotros mismos estaremos cerca de la victoria. Nosotros haremos todo lo posible para que la noche esté llena de emociones y los aficionados se vayan orgullosos de sus jugadores", manifestó.

"Queremos ganar a un rival top de la categoría, como hicimos con el Éibar. A nivel de puntos es una necesidad y ganar a un rival de ese empaque nos daría fuerzas para ir a Gijón en las mejores condiciones. Sabemos en qué contexto estamos y sabemos que estamos preparados para ese momento", concluyó. EFE

drl/jpd