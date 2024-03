Mrsic: “Unicaja ha sido superior”

Lugo, 9 mar (EFE).- El croata Veljko Mrsic, entrenador del Río Breogán, consideró justa la victoria del Unicaja en el Pazo Provincial de Lugo, en un partido en el que logró imponer su “físico” y se aprovechó del desacierto ofensivo de los breoganistas.

“Unicaja ha sido superior a nosotros, especialmente en el segundo tiempo. Dominaron el rebote y nosotros en ataque no estuvimos al nivel necesario para ganar este partido. Por primera vez creo que no hemos creado buenos tiros. En otras ocasiones fallamos muchos tiros pero generando buenos tiros. Hoy no hemos tomado buenas decisiones ni hemos movido bien el balón”, admitió en rueda de prensa.

Rescató la buena defensa de su equipo en el primer tiempo, pero lamentó que las pérdidas de balón (25) dieran puntos fáciles al equipo de Ibon Navarro.

“No hemos creado buenos tiros, hemos jugado mucho estático y no era nuestra idea. Dejar a Unicaja en 76 puntos está bien, pero perdimos muchos balones y eso le dio muchos puntos de contraataque”, criticó Mrsic, que confía en que el incidente del estadounidense Ben McLemore con la Policía Local de Lugo - fue denunciado por conducir ebrio y enfrentarse a los agentes la madrugada del pasado jueves- se quede solo “en un episodio”. EFE

