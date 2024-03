Morant reivindica el papel de los jóvenes: "Es momento de dejar de dar lecciones y darles espacios de representación"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reivindicado el papel de los jóvenes en la sociedad actual y, al respecto, ha considerado necesario que es "el momento de dejar de dar lecciones" y de "darles espacios de representación". Morant ha mantenido este sábado en València un encuentro con Juventudes Socialistas del País Valencià, durante el que ha garantizado a los jóvenes que pueden "contar" con ella porque sin ellos "no se entiende el proyecto socialista", según recoge la formación en un comunicado. "Sin vosotros, los y las jóvenes, no hay proyecto de futuro", ha recalcado la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, que ha apuntado que "no entendería" ser la secretaria general del PSPV-PSOE "sin que la juventud estuviera integrada". "Lo que vamos a construir ahora es la herramienta para seguir siendo útiles y en la que la sociedad se sienta representada", ha remarcado. Asimismo, Morant ha puesto en valor el trabajo del Gobierno de España para "mejorar la vida de los y las jóvenes de nuestro país" y ha apuntado que medidas como la Ley de la Vivienda, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la gratuidad del transporte público "están pensadas para vosotros que sois los que más os beneficiáis de ellas". Finalmente, ha defendido que en 2027 el PSPV "volverá a las instituciones" y se ha comprometido a hacerlo "de la mano de los jóvenes" porque, ha dicho, "sin vosotros no lo conseguiremos". "Podéis contar conmigo", ha concluido.