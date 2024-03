Medina: “Siento el respaldo del club y de la plantilla”

Granada, 9 mar (EFE).- El entrenador del Granada, el uruguayo Alexander Medina, afirmó que se siente “respaldado por el club y por la plantilla” para seguir en su cargo tras perder este sábado por 2-3 ante la Real Sociedad.

“Los cambios no entraron bien y no pudimos sostener el partido. Queríamos dar más energía, pero no entraron con lo que pedía el partido”, dijo Medina en rueda de prensa para justificar la reacción de la Real Sociedad en el segundo tiempo.

El técnico del equipo granadinista, penúltimo con 14 puntos, a diez de la permanencia, indicó que "fue un partido de intensidad y mucha fibra", en el que necesitaban que "los cambios entraran a hacer lo mismo que hicieron sus compañeros", aunque eso no ocurrió.

En la Real Sociedad, sin embargo, "los cambios entraron bien y le dieron la vuelta al partido con jerarquía y calidad”, añadió.

Medina admitió que, a pesar de la derrota, tiene la “sensación” de que podían haberse “llevado algo” del choque, por lo que se van con “una bronca tremenda”.

“Soy el responsable de esta situación. Hubo respuestas futbolísticas y anímicas, pero los partidos duran 90 minutos y no te vale con hacer sesenta o setenta buenos, hay que sostenerlos hasta el final”, recalcó.

“Estamos muy fuertes, muy enteros para tratar de sacar esta situación adelante. El equipo me gustó en el primer tiempo”, indicó el entrenador del Granada, quien reiteró sobre su continuidad que siente el apoyo "del club y de la plantilla", y dijo que "quitando el de Villarreal", en el que perdieron por 5-1, lo venían "haciendo bien en los partidos". EFE

