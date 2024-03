Gallardo no celebra el 8M porque el día de la mujer "debe ser todos los días" y ve la conmemoración "contaminada"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha justificado no celebrar el 8M porque está rodeado de mujeres "valiosísimas y muy cualificadas por lo que el día de las mujeres debe ser todos los días" y ha asegurado que esta conmemoración se ha visto "contaminada" de una manera "irremediable" por un modelo de mujer "unívoco en el que no cabe la pluralidad y en el que se distingue cuál es una mujer buena de una mala". En estos términos se ha expresado el vicepresidente del Gobierno autonómico durante su intervención en la clausura de la Asamblea General de Socios de Empresa Familiar de Castilla y León celebrada en Zibá Eventos, en Segovia, en la cual ha remarcado que esta manera de ver el 8M "no es nada edificante ni constructiva". Por esta razón, ha señalado que prefiere pensar en la mujer del 2024, del siglo 21, como aquella que "lo único que necesita es libertad y respeto para su proyecto de vida". "Las mujeres necesitan libertad para elegir hacer una carrera de directiva como las directivas que integran aquí el comité de la Empresa Familiar pero también puede tener la libertad para escoger dar prioridad a su familia en lugar del trabajo y eso la sociedad lo debe respetar", ha reflexionado el vicepresidente de la Junta, al tiempo que ha enfatizado en que se debe respetar tanto una cosa como la otra. En relación con este punto, García-Gallardo ha considerado que lo que hay que reivindicar es la igualdad de oportunidades en la medida en que quien aboga por la igualdad real "realmente lo que está escondiendo es pedir paridad, cuotas, imposiciones obligatorias y planes burocráticos de igualdad para poder tener una relación con la Administración pública". A este respecto, el dirigente autonómico ha incidido en que las mujeres, en 2024, lo que deben pedir es que se cumpla la Constitución, la igualdad ante la ley, el Estatuto de los Trabajadores y si hay alguna situación discriminatoria pues que recurran a los poderes públicos para que se corrijan "pero ni más ni menos, es decir libertad y respeto". EMPRESA FAMILIAR Durante su disertación, García-Gallardo también se ha referido al hecho de que las empresas familiares tienen unos bienes singulares que la hacen "distintas a las demás". "Son empresas que tienen dueño, lo cual parece novedad porque parece que todas tienen un dueño, pero yo creo que lo que quería decirle él es un dueño reconocible, un dueño con un compromiso con el territorio, un dueño que tenía un propósito original que si no es el suyo es de las generaciones que lo precedieron", ha apostillado el dirigente autonómico. Asimismo, García-Gallardo ha aseverado que esto le da un valor "fundamental a las empresas familiares que no tienen las demás", y ello aporta una cuestión diferencial y es que se hereda una ética del trabajo en las empresas familiares que no se hereda en otras. Al hilo de estas palabras, ha resaltado el compromiso que en esta materia ha tenido la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y León, que es "superior" a la de otras instituciones y, sin embargo, también se va a asumir esa relación con esas otras instituciones.