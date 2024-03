Francia supedita la reapertura de los cuatro pasos fronterizos aún cerrados a un aumento de las patrullas conjuntas

El Gobierno francés aún mantiene cerrados cuatro pasos fronterizos con España de los que procedió a cerrar en 2021 tras haber reabierto cinco en los últimos meses gracias a la realización de patrullas conjuntas a ambos lados de la frontera aunque confía en que también estos últimos puedan reabrirse pronto si aumentan dichas patrullas. Así lo han trasladado fuentes diplomáticas francesas a Europa Press, que reconocen que la cooperación con España en lo relativo a la lucha contra la inmigración irregular y en particular contra los llamados movimientos secundarios, es decir, los de migrantes que entran por territorio español para desplazarse luego al país vecino, ha mejorado. En el Tratado de Amistad suscrito en la cumbre de Barcelona en enero de 2023, ambos países se comprometen a cooperar en el ámbito de la gestión de la migración y en particular a luchar contra la inmigración irregular lo que incluye "los controles en las fronteras exteriores", "los movimientos secundarios" y "el refuerzo de la cooperación operativa para la prevención de las salidas", entre otros. "Esta cooperación ha mejorado en el terreno, gracias sobre todo a la intensificación de las patrullas conjuntas a ambos lados de la frontera", reconocen las fuentes consultadas. Como resultado de ello, "Francia tomó la iniciativa de reabrir cinco puestos fronterizos el pasado otoño, en la parte occidental de los Pirineos". Actualmente, quedan cuatro por abrir "en el lado mediterráneo", es decir, en Cataluña. "Estas aperturas están siendo contempladas", aseguran las fuentes diplomáticas francesas, "en función del aumento de las patrullas conjuntas también en ese lado", sin entrar en más detalles. Estas patrullas conjuntas, según aclaran las fuentes, no son las unidades binacionales que figuran en el Tratado de Amistad. En este, se indica que la cooperación en materia migratoria se materializará "con el despliegue, llegado el caso, de unidades operacionales binacionales y por la realización de operaciones comunes o conjuntas para la lucha contra las redes de tráfico de personas". Desde el Ministerio del Interior español aclaran a Europa Press que "se sigue negociando con Francia el acuerdo bilateral de desarrollo del Tratado de Amistad en la parte relativa a unidades binacionales mixtas". Con todo, añaden, "ello no impide que la cooperación operativa con Francia siga siendo excelente, incluyendo la cooperación en grandes acontecimientos deportivos y los Centros de Cooperación Policial y Aduanera". ESPAÑA NO LO VE JUSTIFICADO En su comparecencia ante la Comisión Mixta para la UE el pasado lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, indicó que es un tema que ha venido tratando con sus sucesivos colegas franceses en estos más de dos años transcurridos. "No encuentro justificación para el cierre de esos pasos", le reconoció a la diputada de Junts Marta Madrenas, que se quejó de que aún haya cuatro pasos fronterizos con Cataluña cerrados, compartiendo su "preocupación". Su cierre, añadió el ministro, "lo único que sirve es para complicar la vida de la población a ambos lados de la frontera". Actualmente, según los datos facilitados por Interior, ya solo quedan cerrados los pasos de Col de Banyuls (aquí sí se permite el paso de personas); Enveigt-Route de la Vignole; Las Llas (Col de Manrell) y Puigcerdá-Chemin D'Aja. Además, en el túnel de Bielsa hay restricción al tráfico rodado de vehículos pesados entre las 22.00 y las 6.00 horas, pero no es un cierre de frontera.