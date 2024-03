Fisac: “Me preocupa que nos falte un poco de orgullo pese a las numerosas lesiones”

Las Palmas de Gran Canaria, 9 mar (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, destacó la necesidad de recuperar “un poco de orgullo y compromiso” ante las últimas derrotas cosechadas por su equipo, en esta ocasión frente al Dreamland Gran Canaria en la Liga Endesa (111-85), señalando además su deseo de “recuperar el roster completo del equipo tras tantas lesiones”.

“La verdad es que estamos en una tónica en los últimos encuentros en la que los rivales nos están ganando relativamente fácil. Es cierto que tenemos varios jugadores lesionados, pero no estamos siendo lo suficientemente competitivos. No me preocupa que nos metan canastas fácilmente, pero sí que nos esté faltando un poco de orgullo y compromiso”.

A su juicio, “estamos ahora con seis jugadores bastante jóvenes en nuestra plantilla. Con tantas lesiones es cierto que hemos decidido probar cosas diferentes, pero tal vez no acabamos de asumir que no estamos salvados, que tenemos que seguir trabajando para conseguir los objetivos”.

Con respecto al recital anotador del rival amarillo, que acabó anotando 20 triples -18 en el anterior encuentro celebrado en Zaragoza-, Fisac reconoció que “el Gran Canaria es un equipo que tiene mucho talento y no podemos entrar a ese juego de intercambio de canastas”.

Por otro lado, Fisac valoró muy positivamente la labor que está realizando el club maño en la formación de cantera, destacando “su solidez y el buen trabajo que desde la entidad están realizando muchos desde el anonimato, sacando varios jugadores jóvenes de calidad y que además son de la tierra. Es de diez, tiene mucho mérito”, agregó.

En el caso concreto del canterano Langarita, que acabó este encuentro con 15 puntos, Fisac frenó la euforia: “Sí, es cierto que ha anotado muchos puntos, pero me falta en él un esfuerzo más en defensa. Puede ser un gran jugador, pero necesita explotar más su físico”.

De cara al objetivo de la permanencia en ACB, Fisac manifestó su deseo de “recuperar nuestro roster al completo, ya que esa sería la clave. Lo que me gustaría es no tener más lesionados y trabajar todo un mes con los mismos jugadores”, concluyó.

