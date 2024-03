Feijóo, a PSOE: "No puede dar lección de igualdad quien tiene en su biografía la ley del sí es sí y tito Berni"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al PSOE este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que "no puede dar lecciones de igualdad un partido que tiene en su biografía la ley del 'solo sí es sí' y que tiene a los Koldos y los tito Berni", de manera que ha enfatizado que "este partido no le puede dar lecciones de igualdad y de protección de las mujeres a nadie". En un acto del PP en Córdoba con motivo del 8M, con la asistencia de la secretaria general, Cuca Gamarra, Feijóo ha reprochado en alusión a los socialistas y quienes le sustentan en el Gobierno que "hay partidos que intentan imponer una división de la sociedad y hoy han malversado la idea de feminismo para enfrentar a la sociedad en una reivindicación justa que realmente la han convertido en la argamasa del muro que intentan construir", de modo que "la malversación del concepto de feminismo acompañará a este Gobierno los meses que le queden", ha avisado. Asimismo, ha recordado que "han usado como excusa la igualdad muchas veces para enfrentarse dentro del Gobierno", rememorando "las discusiones históricas entre Podemos y el PSOE en la anterior legislatura", y que "han peleado por una bandera que no es suya, que es de la sociedad española", de forma que "cuando uno quiere apropiarse de la bandera de las mujeres, es la mayor utilización de las mujeres en beneficio político y partidista, y es justamente lo que está prohibido hacer, absolutamente". En este sentido, ha lamentado que "uno de los principales fracasos del desgobierno de Sánchez sean las políticas de igualdad", como con "la ley del 'solo sí es sí', un fracaso histórico del Gobierno de España; presumir de abolir la prostitución y en realidad protagonizar sórdidas tramas corruptas, y la ley del borrado de las mujeres con la ley que denominan 'trans'". En concreto, el popular ha indicado que "la ley del 'solo sí es sí' forma parte de la perniciosa historia de la izquierda sanchista utilizando a la mujer y haciendo un disparate legal sin precedentes, con más de mil abusadores sexuales con rebaja de penas y más de cien condenados por abusos o violaciones excarcelados". "Ese es el resultado de las políticas de igualdad del Gobierno de Sánchez", ha apostillado, para indicar que "en los últimos años, lamentablemente, ha aumentado la violencia contra las mujeres, las agresiones sexuales y violaciones grupales". Por otra parte, ha dicho que "este Gobierno presume, de vez en cuando, de abolir la prostitución, cuando ha tenido en su partido y en su Gobierno las sórdidas tramas corruptas, que tristemente siempre llevan a los mismos sitios". "Y aquí, en Andalucía, lo conocéis bien", ha apuntado, para subrayar que "siempre pagan esas tramas sórdidas y corruptas con el dinero público", de manera que "es curioso que aquellos que enarbolan la bandera en contra de la prostitución sean clientes de los prostíbulos y, además, las facturas las abonen con dinero público", ha comentado. Igualmente, ha mencionado que "este Gobierno ha participado en el peor operación del borrado de las mujeres con la ley 'trans', que revela casos bochornosos cada día", puesto que "hay una serie de hombres 'listos' que están utilizando esta ley para reírse de todos, especialmente de las mujeres, y lo hacen porque pueden, porque la ley socialista se lo permite", cuando "es justo lo que nos dijeron que no iba a pasar", de ahí que le haya exigido al Ejecutivo que "combata ya los efectos disparatados de una ley disparatada". Por tanto, "la igualdad es, junto con la corrupción, el ámbito en el que el Gobierno de Sánchez ha sido más hipócrita", ha aseverado. LAS MEDIDAS Frente a ello, Feijóo ha defendido que desde el PP se va a impulsar como propuesta un plan de conciliación que recoja la implantación de la semana "flexible", así como un banco de horas, siendo "medidas que vienen para quedarse, para solucionar problemas y concretar los problemas reales y buscar soluciones factibles". En palabras del popular, "son medidas para hacer un cambio real en la actividad laboral, en la empresarial y en el compromiso familiar", de cara a "ayudar a flexibilizar de verdad la jornada laboral", admitiendo que "queda mucho camino por recorrer, todos los días". Según ha expuesto, "la propuesta del PP es superar la concepción frentista y fracasada del Gobierno y dar un paso en la política útil", con el fin de "superar problemas reales de las mujeres", precisando que "hoy, tristemente, el factor primero prioritario de desigualdad es la maternidad". Así, "la brecha salarial se produce cuando un hombre y una mujer que entraron a la vez en una empresa con la misma categoría laboral, la mujer es madre", ha lamentado. Al hilo, ha sostenido que "la revolución pendiente en materia de igualdad es la conciliación", algo a lo que "se va a hacer frente desde el PP", con el plan de conciliación, que irán explicando medida a medida en próximos meses, después de "hablar con muchas asociaciones y valorar económicamente". Tras discrepar de la bajada de 30 minutos en la jornada laboral, porque "la vida no cambia por rebajar 30 minutos la jornada", Feijóo ha afirmado que "la vida cambia cuando se solventan problemas estructurales y no se utiliza alguna ocurrencia para tapar el escándalo del día o la semana". "Si el Gobierno quiere abrir este debate de verdad, entonces hay que buscar medidas que tengan impacto real y a medio y largo plazo en el problema de la igualdad real y efectiva", ha planteado el líder del PP, quien ha manifestado que "la inmensa mayoría de españoles necesita autonomía horaria", para "compaginar el tiempo de trabajo con la vida familiar y también que sea totalmente compatible con la productividad", de ahí la apuesta por "la semana flexible y el banco de horas", que abordarán este fin de semana en la reunión de presidentes autonómicos del PP en Córdoba. IGUALDAD "REAL Y EFECTIVA" Previo a su intervención, el presidente del PP ha moderado un coloquio con la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent; la senadora por Córdoba y portavoz de Agricultura en el Senado, Lorena Guerra; la codirectora creativa de la firma de moda cordobesa 'Matilde Cano', Marisa Cano, y la secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ana Vanesa García. Al respecto, Feijóo ha valorado la labor en materia de igualdad "real y efectiva" del PP en las medidas en el Gobierno central desde "hace 22 años, allá por 2002", así como desde las primeras comunidades autónomas, Navarra, Castilla y León y Galicia, con gobiernos del PP, ha citado. También, ha elogiado las medidas impulsadas desde la Junta de Andalucía con Juanma Moreno, de modo que la región es "líder nacional en creación de empleo autónomo femenino", a lo que ha agregado que "ésta es la política que ha superado las dificultades, que las mujeres buscan y que mujeres y hombres que trabajan en el PP tenemos el compromiso de conseguir", para "disminuir la brecha salarial y proseguir en la igualdad real y efectiva". En definitiva, el presidente del PP ha declarado que "los asuntos de igualdad nos han preocupado desde el principio de nuestras responsabilidades en el Gobierno de España y en comunidades autónomas", de modo que ha confesado que se siente "muy orgulloso de ser presidente de un partido que ha considerado la igualdad siempre como un problema objetivo y que ha buscado soluciones". Así, ha defendido que el PP "no ha buscado rentabilidad política, ni enfrentamiento con el resto de partidos, ni ha utilizado la causa de la mujer para hacer oposición a otros partidos, sino que se ha puesto a trabajar para que realmente los problemas de conciliación, laborales, educativos y de rol en la sociedad sean problemas que hay que resolver, porque es un disparate mirar para otro lado".