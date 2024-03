El presidente de la Comisión del 11M cree que PP y PSOE aún no han superado la brecha política que generó el atentado

Paulino Rivero, que presidió la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados del 11 de marzo de 20094, considera que los dos grandes partidos nunca han llegado a superar la brecha política que a su juicio provocó aquella matanza terrorista, perpetrada a escasos días de unas elecciones generales. A su juicio, "el hecho de que se impute a los atentados de Madrid el resultado de las elecciones que se produjeron 72 horas después, ha producido una fractura entre los dos grandes partidos de España, el PSOE y el PP, y esa fractura, esa confrontación, no se ha logrado recomponer en estos 20 años". "Creo que no ha habido voluntad para poder restañar estas heridas que se produjeron hace 20 años y que aún hoy siguen haciéndole mucho daño a la política española --opina--. Hay decisiones en el ámbito estatal que exigen, que requieren de consenso, de acuerdos entre los dos grandes partidos y estamos viendo que no se produce ese acercamiento, esa voluntad de consenso". En una entrevista con el programa 'Parlamento' de Radio Nacional y recogida por Europa Press, Rivero explica que aquel atentado "pudo suponer el cambio de un gobierno, que es lo que denuncia una parte importante del Partido Popular", ya que se produjo una "convulsión política" cuando las encuestas pronosticaban una victoria del suceso de José María Aznar, Mariano Rajoy. LA GESTIÓN DEL ATENTADO "Y más que el atentado en sí, yo diría que la gestión del atentado, por parte de unos y de otros", apostilla el que fue portavoz de Coalición Canaria. Recuerda que el PP de Aznar "intentó apoyarse en la idea que había sido ETA y de forma unilateral convocó una gran manifestación en Madrid al día siguiente del atentado, rompiendo las reglas que existían dentro del pacto antiterrorista", y eso "al final jugó en contra del PP". A su juicio, la gestión política de esos días entre el atentado y las elecciones generales fue algo "decisivo· para el resultado que se produjo el 14 de marzo, cuando ganó el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre la comisión de investigación, el expresidente canario recuerda que fue un trabajo "bastante complicado" porque coincidió con la investigación judicial y por esa "gran confrontación política" entre los dos grandes partidos. De las conclusiones de la comisión destaca que, por unanimidad, el Congreso asumió que España, que había sido un ejemplo en la lucha contra ETA, no estaba preparada para un ataque del terrorismo externo, en este caso el terrorismo islamista, y por ello se pactaron serie de medidas de mejora de las actuaciones, tanto policiales como judiciales, en la lucha contra ese nuevo terrorismo.