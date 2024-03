El PP dice que "dará la batalla en todos los frentes" contra la ley de amnistía: "Solo beneficia a Puigdemont y Sánchez"

El PP ha subrayado este sábado que "siempre va a estar dando la batalla en todos los frentes" contra la ley de amnistía acordada por el Gobierno con ERC y Junts, tanto en el frente institucional como en los juzgados y en la Unión Europea. "El Partido Popular va a estar dando la batalla en todos los frentes, en el frente institucional, desde los juzgados y por supuesto desde la calle, apoyando a toda la sociedad civil que no para de decirle al presidente del Gobierno que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo", ha indicado la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, al comienzo de la manifestación 'Sobran los motivos, ¡Sánchez dimisión!' convocada por la sociedad civil en Madrid, y a la que ha asistido acompañada por la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el senador popular Alfonso Serrano. Muñoz ha destacado que la ley de amnistía "solo beneficia a dos ciudadanos en España, Carles Puigdemont y Pedro Sánchez" y que por este hecho, el PP está este sábado participando en esta manifestación y "siempre va a estar acompañando todas las manifestaciones que organice la sociedad civil". Ha añadido que los españoles conocen ya cuáles son las respuestas que está dando el Partido Popular, tanto en las Cortes Generales como en las instituciones europeas. CASO KOLDO ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO En este sentido, Montserrat ha señalado que la próxima semana van a denunciar la corrupción del caso Koldo en el Pleno de Estrasburgo porque, según ha indicado, este presunto caso de corrupción "ha utilizado fondos europeos". "Se gasta el dinero de las mascarillas en fiestas (...) Hay dinero para todo, hay dinero para amnistiar a corruptos (...) luego no hay dinero para lo básico. ¿Y qué es lo básico, por ejemplo, en Madrid? Cercanías", ha afirmado Serrano en relación a este caso y a la ley de amnistía. En paralelo, la vicesecretaria de Sanidad ha indicado que los principales líderes populares no han acudido a la fecha porque este fin de semana los barones y el líder, Alberto Núñez Feijóo, están en Córdoba para coordinar políticas y poner en común acciones en materia económica, educativa o de conciliación. "La directiva del partido tenía ya planteada antes una reunión, que también es muy importante, en Córdoba, allí están todos con nuestros presidentes autonómicos dando una respuesta a los problemas reales de los españoles", ha afirmado Muñoz. Y en referencia a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que emitió un borrador sobre la ley de amnistía, Muñoz ha remarcado que dictamina que las amnistías tienen que estar recogidas en la Constitución y alerta de que esta ley no está en la Constitución. "De hecho le dice al Gobierno que lo que tendría que hacer es incluirla en la Constitución. Dice además que esta amnistía lo que está haciendo es fragmentando a la sociedad civil y a España, eso es lo que reconoce ese informe de ese borrador. Dice además que no se puede juzgar a los jueces ni llamarles prevaricadores por hacer lo que tienen que hacer, que es su trabajo", ha zanjado Muñoz.