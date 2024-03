Albiach (Comuns) recrimina que ERC "piense que los Presupuestos se deciden en Madrid"

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha recriminado que ERC "piense que los Presupuestos se deciden en Madrid" y ha culpado al primer secretario del PSC, Salvador Illa, de bloquear --textualmente-- las cuentas de este año. "Me sorprende que un partido como ERC se piense que los Presupuestos de Catalunya se deciden en Madrid; se deciden en Catalunya", ha reivindicado en una entrevista publicada este sábado en 'La Vanguardia' y recogida por Europa Press. Ha recetado a los republicanos "no perder de vista que quien bloquea los presupuestos catalanes es Salvador Illa" y ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, es incapaz de liderar y de poner límites a un PSC que pone de condición el complejo turístico del Hard Rock. "Me costaría imaginar a Pedro Sánchez bloqueando unos presupuestos por un casino", ha añadido. A su juicio, "no tiene sentido" que Aragonès iniciara la legislatura hablando de transformación verde y ahora, según ella, esté comprando la agenda del PSC. MACROPROYECTOS Albiach ha reiterado que el Hard Rock "no es una anécdota", puesto que desde la formación defienden que va en contra de los valores que siempre ha representado Catalunya. También ha reiterado que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat no es el modelo de los Comuns y ha mantenido que "hay que salir del barcinocentrismo y de seguir trayendo millones de turistas".