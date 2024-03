Acosta: "Se ha visto que, incluso siendo octavo, me he bajado con una sonrisa de la moto"

Lusail (Catar), 9 mar (EFE).- El español Pedro Acosta (Gas Gas RC16), el único debutante en la categoría de MotoGP, ha reconocido que se divirtió mucho en la carrera 'esprint' del Gran Premio de Catar disputado en Lusail a pesar de concluir en la octava plaza.

"Divertida, seguro. Se ha podido ver que incluso terminando octavo, que nunca me gusta, me he bajado con una sonrisa de la moto, que eso ya dice mucho", afirmó Acosta.

"Al final, estaba con una pantalla a mi lado diciendo que había hecho octavo... Pero estaba contento, creo que hemos hecho muchísimos pasos adelante, sobre todo con la experiencia haciendo 11 vueltas; de normal, en una situación así, el Pedro de hace tres años la habría liado y hubiera durado tres vueltas, por lo que ha sido muy importante hacer las once vueltas detrás de la gente, viendo las turbulencias del aire y todo eso", recordó el campeón del mundo de Moto2.

Y, sobre la experiencia, explicó: "la verdad es que la salida, como procedimiento de poner todos los sistemas y eso, ha ido bien. Eso bien, la salida no ha sido mala, pero es verdad que me he puesto a frenar en la primera curva y era algo así como 'a ver qué hace la gente' y claro, he frenado no muy fuerte y no se me ha desbloqueado la suspensión delantera y he tenido rebote en la curva 2 y me ha pasado Maverick".

"Ha sido todo consecuencia de una 'liada pequeña', otra más pequeña, una grande... y ya se ha tenido que pasar, porque no había más curvas y ha ido bien, porque las turbulencias y los rebufos, era la primera vez que me ponía a adelantar y tanto a Maverick como a Jack creo que hemos visto que tenemos una moto que es fuerte en las frenadas y podemos sacar puntos fuertes míos", continuó explicado sobre su primera carrera en MotoGP.

Claro en su forma de hablar, Acosta recalcó que: "no ha sido la salida solo, donde han salido todos con otra mentalidad, con una mentalidad de 'no tengo que mirar gasolina y neumáticos, gas a fondo y me la pela todo', y creo que también eso era una cosa que quería ver, cómo eran las carreras sprint pues había hecho la distancia en los test, pero verlo hoy en carrera, con viento y gente delante era importante".

"Al final, a mí me han dicho que hiciera la primera vuelta después de salir del taller despacio para que no se gastase la gasolina, y todo lo demás a fondo. No había más, podríamos haber rascado una posición, soñando un poco, dos. Pero no ha sido un inicio malo", insistió Acosta, quien señaló que para él fue "un día estresante". EFE

JLL/jl