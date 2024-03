Abascal: "Lo que sorprende es que el PP esté hoy aquí con los españoles y el miércoles esté en Bruselas con Bolaños"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ironizado con la presencia del Partido Popular en la manifestación de este mediodía en Madrid contra la amnistía y para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado que "lo que sorprende francamente es que el PP esté hoy aquí con los españoles, con el pueblo, y el miércoles esté en Bruselas con (Félix) Bolaños (ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes". "Yo no sé si estará aquí el señor Pons o ya está cogiendo el avión para Bruselas. Lo que sorprende es esa estafa permanente que lo único que hace es generar confusión. Por nuestra parte no vamos a ofrecer ninguna tregua a este Gobierno, vamos a estar en las calles, vamos a estar en los tribunales", ha señalado Abascal ante los medios de comunicación antes de participar en la convocatoria de la sociedad civil 'Sobran los motivos, ¡Sánchez dimisión!'. A esta manifestación acudan también dirigentes populares como la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez, y la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, así como dirigentes de Ciudadanos. Por contra, Abascal ha señalado que "no sorprende que el Gobierno haga ahora una amnistía a la medida de la familia Pujol, de Puigdemont y de indultar actos terroristas y evitar que Sánchez sea condenado por traición". El líder de Vox ha advertido que estarán en los parlamentos "haciendo oposición total", intentando en los tribunales que este Gobierno sea puesto a disposición judicial y también, según ha destacado, estarán exigiendo al Partido Popular "que cesen todos los contactos con la mafia socialista tanto en España como en Europa". Abascal le ha reprochado al partido de Alberto Núñez Feijóo que "no se puede decir a la gente que hay un golpe de Estado y después reformar la Constitución con Pedro Sánchez, repartirse las comisiones parlamentarias y sentarse en Bruselas con un mediador internacional para repartirse los jueces". Es por ello que ha indicado que, de lo que de Vox dependa, "no va a haber tregua ni paz para este Gobierno de malvados". Y sobre la amnistía, Abascal ha destacado que se hace "únicamente para obtener una investidura" y que para paralizar esta ley --que esta semana obtuvo el visto bueno de la Comisión de Justicia y volverá a pleno del Congreso antes de pasar por el Senado, donde el PP tiene mayoría-- él "tiene claro donde se puede paralizar". "Y es no tramitando la ley de amnistía en el Senado", ha reclamado. "Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que puede hacer el Partido Popular. Creo que fue el señor Aznar el que les dijo que había que tener valentía y que el que pudiera hacer que hiciese. Bien, pues ahí pueden hacer. Y si no, que lo expliquen a los españoles. Pero desde luego hay que actuar en todos los frentes", ha declarado el líder de Vox. "Lo que no se puede es un día estar en la calle y otro día estar sentado con Bolaños, que es el enviado de Pedro Sánchez", ha repetido Abascal.