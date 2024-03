UPN pregunta por la condonación de deuda a Navarra y el Gobierno responde que es para las Comunidades de régimen común

El Gobierno de España ha respondido a UPN que la condonación de deuda que pactó para Cataluña "es una medida que beneficiará a todas las Comunidades Autónomas de régimen común, estén o no endeudadas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)". El diputado regionalista, Alberto Catalán, ha manifestado en una nota que "esta posición, de confirmarse, excluiría a Navarra", por lo que ha urgido al Gobierno de Sánchez a "aclarar cómo y cuándo piensa asumir los 550 millones de euros de deuda navarra, el 17% de su deuda total, lo proporcional a la condonación de deuda catalana que el PSOE ha comprometido con sus socios independentistas". "No es de recibo que los navarros tengan que asumir los mayores intereses que el Estado va a pagar por asumir el 17% de deuda catalana y no reciban a cambio lo que es justo", ha considerado Catalán. El diputado regionalista ha afirmado que "el Gobierno ha comprometido con Esquerra Republicana de Cataluña una condonación de la deuda catalana de 15.000 millones de euros tal y como figura en su pacto firmado con el PSOE y ERC que ha posibilitado la investidura de Pedro Sánchez". Además, ha señalado que "varios miembros del Gobierno han dejado claro en diversas ocasiones que esta condonación es extensible al resto de Comunidades Autónomas". Para Catalán, "no tiene ningún sentido y es totalmente discriminatorio que desde el Gobierno de España, ante las preguntas de UPN, se limiten a responder que 'esta medida va a ayudar, en consecuencia, a los ciudadanos y ciudadanas a que puedan tener unos servicios públicos de calidad', pero apuntan a que 'es una medida que beneficiará a todas las Comunidades Autónomas de régimen común, estén o no endeudados con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)', lo que excluiría a Navarra". El diputado de UPN ha criticado que "la no asunción de los 550 millones de euros de deuda pública navarra por parte del Gobierno de Sánchez supondría un agravio comparativo y una deslealtad a la Hacienda foral", por lo que urge al Ministerio de Hacienda a que "aclare de una vez por todas si va a tratar a los navarros como ciudadanos de segunda", motivo por el que ha vuelto a preguntar al Ejecutivo por este asunto.