Temas del día de EFE España del sábado 9 de marzo de 2024

Bilbao - El PSOE homenajea a José Luis Rodríguez Zapatero al cumplirse 20 años de su primer Ejecutivo con un acto en el que intervienen también el presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, y el candidato a lehendakari, Eneko Andueza.

- Acto político a las 12:00 horas

Madrid - José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en presidente del Gobierno hace 20 años, tras unas elecciones marcadas por el 11M, y permaneció durante dos legislaturas que tuvieron hitos como el fin de ETA o la aprobación del matrimonio homosexual, pero en las que su gestión de la crisis económica le pasó factura. Por Sol Carreras

Madrid - Foros y asociaciones cívicas han convocado una manifestación contra "el deterioro político, institucional y social" de España con el Gobierno del PSOE y a la que se han sumado el PP y Vox.

- Concentración a las 12:00 horas

Madrid - Una borrasca situada al noroeste de la Península barrerá los próximos días la península de oeste a este generando un episodio de precipitaciones generalizadas y abundantes, copiosas nevadas en cotas bajas cercanas a los 700-800 metros, ambiente frío y temporal marítimo con olas de hasta 7 metros.

Madrid - Alfonso del Álamo es el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid que lideró la respuesta de cientos de profesionales sanitarios, bomberos o policías a los atentados del 11M. En la magnitud de la tragedia se salvaron vidas, recuerda en una entrevista con EFE cuando se cumplen dos décadas de esa masacre. Por Laura Camacho

Madrid - El próximo lunes 11 de marzo se cumple el veinte aniversario de los atentados del 11M, lo que conlleva la prescripción de los delitos de terrorismo investigados en la causa y el final de las órdenes de busca y captura de los huidos. Por Nieves Albarracín

Madrid - Los atentados de Atocha, cometidos hace veinte años, fueron el primer y más duro golpe en Europa occidental del terrorismo islamista, que en las primeras dos décadas del siglo XXI dejó su rastro sangriento en otras muchas ciudades del continente, de París a Londres, pasando por Bruselas o Berlín. Por Noelia López.

Madrid - Este sábado se conmemora el día de las personas desaparecidas sin causa aparente y, con ese motivo, EFE ha abordado con los responsables del Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente del Ministerio del Interior, algunas medidas que se están llevando a cabo para cumplir con una de las prioridades de este departamento: la atención a las familias de los desaparecidos.

Madrid - Solo navarros y vascos creen que los alumnos salen ahora mejor preparados de la escuela, mientras andaluces, riojanos y extremeños son los que más apoyan la educación pública y madrileños y catalanes los que más confían en la privada, según la I Encuesta de percepción social de la innovación educativa.

Granada - Ciudad de origen o acogida de personajes ilustres, históricos o populares, Granada aún conserva su huella a través de las casas, cármenes o palacios donde habitaron muchos de ellos, hoy abiertos al público en algunos casos o sin más recuerdo que el de una placa en otros. Lorca, Falla, la emperatriz Eugenia de Montijo y Carlos V son algunos ejemplos. Por Belén Ortiz

Barcelona - La investigadora valenciana Nuria Oliver, eminencia internacional en inteligencia artificial (IA), resalta en una entrevista con EFE la urgencia de educar a la ciudadanía en esta disciplina y reivindica humanizar los estudios tecnológicos, así como tecnificar las disciplinas humanísticas

Pamplona - Películas como 'Robot Dreams', nominada a los Óscar, evidencian el trabajo a largo plazo que hay detrás de las producciones de animación, tal y como explica a EFE su jefa de producción Marta Busqueta.

València - Impresas nació el 8M de 2019 con el objetivo de crear la primera revista editada exclusivamente por mujeres en el Centro Penitenciario Antoni Asunción Hernández, de Picassent (Valencia), el más grande de España, y cinco años más tarde es un espacio de libertad y empoderamiento para las reclusas.

Málaga - La película 'La familia Benetón', de Joaquín Mazón, será la encargada de clausurar este sábado el Festival de Málaga, que dará a conocer el palmarés de su 27 edición.

- Rueda de prensa con el equipo de la película a las 10:40 horas

- Lectura del palmarés a las 12:00 horas.

- Entrega de las biznagas a las 20:00 horas.

Madrid - Patatas, huevos y aceite, ésta es la receta tradicional de la tortilla de patatas, un plato que este sábado celebra su día mundial, pero cuya historia arranca en el siglo XVIII, cuando la patata era consumida por las clases más populares un siglo después de que llegara a España desde el continente americano. Por Pilar Martín

- Córdoba.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, encabeza una reunión a la que están convocados todos los presidentes autonómicos del partido.

09:30h.- Madrid.- DERECHO FAMILIA.- Congreso de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), en cuyo marco el sábado se presentará un informe sobre los principales motivos de desacuerdo en la crianza de los hijos Hotel Meliá Castilla. Calle Poeta Joan Maragall 43

09:50h.- Araia (Álava).- ETA PRESOS.- La asociación de apoyo a los presos de ETA, Sare, celebra su asamblea anual, en la que los portavoces Bego Atxa y Joseba Azkarraga hacen declaraciones. Cine Andra Mari

10:00h.- San Sebastián.- ELECCIONES PODEMOS AV.- La exministra de Igualdad, Irene Montero, y la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos AV, participan en un desayuno de trabajo con cargos y militantes de la formación morada. Aquarium (Antiguo Bokado) (Texto) (Foto)

11:30h.- Bilbao.- ELECCIONES SUMAR.- Declaraciones de Alba García, candidata a lehendakari de Sumar, previas a un encuentro de la militancia. Sede de Sumar. Campo Volantín, 24. (Texto)

11:40H.- LEY AMNISTÍA.- El presidente de VOX, Santiago Abascal, participa en la convocatoria de la sociedad civil 'Sobran los motivos, ¡Sánchez dimisión!'. Atenderá a los medios de comunicación antes del inicio del acto. Plaza de Cibeles Espacio reservado para declaraciones y medios de comunicación.

12:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- Foros y asociaciones cívicas convocan una manifestación en la Plaza de Cibeles contra "el deterioro político, institucional y social" de España con el Gobierno del PSOE. Plaza de Cibeles de Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Bilbao.- ELECCIONES PSE-EE.- Mitin del PSE-EE con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el candidato a lehendakari, Eneko Andueza. Palacio Euskalduna. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Irun (Gipuzkoa).- ELECCIONES PNV.- El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, acompañado de candidatos guipuzcoanos, hace declaraciones en Irun (Gipuzkoa) sobre transferencia y actualidad política. Puente Avenida (Texto) (Foto)

12:00h.- Vitoria.- ELECCIONES EH BILDU.- EH Bildu reúne a sus 90 candidatos a las elecciones vascas en un acto en el que su cabeza de lista, Pello Otxandiano, explicará las líneas principales de la propuesta política de sta formación. Palacio Europa. Entrada por la calle Chile (Texto) (Foto)

12:30h.- Vitoria.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, clausura la reunión de la interparlamentaria de las Nuevas Generaciones de su partido. Jardines de Uleta (Texto) (Foto)

13:00h.- Estella.- ISRAEL PALESTINA.- Concentración en solidaridad con el pueblo palestino. Plaza de los Fueros

09:30h.- Madrid.- DERECHO FAMILIA.- Congreso de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), en cuyo marco el sábado se presentará un informe sobre los principales motivos de desacuerdo en la crianza de los hijos Hotel Meliá Castilla. Calle Poeta Joan Maragall 43

10:00h.- Villajoyosa/Altea (Alicante).- INCENDIO VILLAJOYOSA.- Las tres personas que fallecieron la madrugada del pasado lunes en el incendio de una vivienda en Villajoyosa (Alicante) serán enterradas en el cementerio de Altea tras oficiarse una misa en el tanatorio de la primera localidad.

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- DEFENSA MAR.- El Buque de Aprovisionamiento de Combate 'Patiño' abre sus puertas al público en la escala que realiza en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del adiestramiento anual de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Canarias. Muelle Santa Catalina del Puerto de La Luz

12:30h.- Madrid.- FUERZAS SEGURIDAD.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita los stands de Policía Nacional y Guardia Civil en la Feria AULA 2024. IFEMA Madrid.

13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ANIVERSARIO 11M.- El Cabildo de Gran Canaria convoca a los ciudadanos a sumarse al recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, coincidiendo con su 20 aniversario. Cabildo (exterior)

Pitillas.- MEDIO AMBIENTE.- Jornada de recogida de basuraleza dentro del proyecto 'Libera' de SEO/BirdLife y Ecoembes. Laguna

10:00h.- San Sebastián.- SÁHARA OCCIDENTAL.- Salida de una caravana de cuatro camiones con ayuda humanitaria para el campamento de Tiduf (Argelia) Zurriola

10:30h.- Zamudio (Bizkaia).- SÁNCHEZ TECNALIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita las instalaciones de Tecnalia, el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España. (Cita para los gráficos a las 9.15h) Parque Científico y Tecnológico. (Foto)

11:00h.- La Laguna (Tenerife).- NATURALEZA TORTUGAS.- La reina Sofía visita en Tenerife el centro de recuperación de fauna silvestre La Tahonilla (solo cobertura institucional) Centro ambiental La Tahonilla (carretera La Esperanza, km 0,5)

12:00h.- Marbella (Málaga).- TURISMO DESTINOS.- Marbella será reconocida como 'European Best Destination 2024' en un acto al que acudirá la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz. Hotel El Fuerte (calle El Fuerte, s/n)

12:00h.- La Granja (Segovia).- PENSAMIENTO FORO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en el X Encuentro Intergeneracional de Foro de Foros.

12:45h.- Santa Cruz de Tenerife.- NATURALEZA TORTUGAS.- La reina Sofía participa en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, en una suelta de tortugas marinas recuperadas de diferentes lesiones en el centro de fauna silvestre del Cabildo de la isla. Playa de Las Teresitas (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Castelló.- SUCESOS AGRESIÓN.- Concentración de repulsa de la "agresión fascita" registrada el pasado 2 de marzo en el centro social "La Casa Nostra" de Castelló, donde un grupo atacó a los presentes con botellas y bates de béisbol y dejó una docena de heridos, entre ellos un joven de 32 años que permaneció ingresado tres días en la UCI del Hospital General. Plaça de l'Ereta

19:00h.- Barcelona.- SEQUÍA CATALUÑA.- El cardenal Juan José Omella preside una misa en la iglesia del Pi para rezar para que llueva y posteriormente se hace una procesión por las calles Esglèsia del Pi (Texto)

23:59h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento de las Fallas 2024, a cargo de Pirotècnia Tamarit, de Alfarrasí. Plaza del Ayuntamiento.

10:00h.- Bilbao.- GASTRONOMÍA TORTILLA.- Final del 'Campeonato de Euskadi de Tortilla de Patata', coincidiendo con el día internacional dedicado a este plato. Muelle de la Ripa.

10:40h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Rueda de prensa con el equipo de la película 'La familia Benetón', que clausura el Festival de Málaga. Cine Albéniz (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Sevilla.- CINE HOMENAJES.- La Universidad de Sevilla brinda un homenaje a José Luis Garci con la proyección de la película You are the one (José Luis Garci, España, 2000, 109 min) y la realización de una mesa redonda en la que participará el propio director de cine. Auditorio · CICUS (C/ Madre de Dios, 1)

12:00h.- Logroño.- CARMEN ALBORCH.- Inauguración de la exposición 'Carmen Alborch: una vida comprometida', a la que asisten tres hermanos de la que fue ministra de Cultura entre 1993 y 1996 Casa de los Periodistas (Plaza de San Bartolomé, 5) (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- ARCO 2024.- La feria de arte ARCO abre sus puertas al publico general. IFEMA PABELLON 7 Y 9 . (Foto)

12:00h.- Palma.- LITERATURA PRESENTACIÓN.- Presentación del libro 'Antínous i altres poemes en anglès', de Fernando Pessoa, a cargo del traductor Miquel Àngel Llauger y el autor del prólogo de Biel S.T. Sampol. Embat Llibres

12:00h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Lectura del Palmarés del 27 Festival de Málaga Cine Albéniz (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:15h.- Madrid.- ARCO 2024.- El Museo Reina Sofía da a conocer, en rueda de prensa, las obras adquiridas en ARCO 2024 Auditorio Foro de IFEMA (Pabellón 9, Stand 9A35) (Texto)

13:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- LEONARDO PADURA.- El escritor cubano Leonardo Padura recibe el Premio Negra y Criminal, del Festival Tenerife Noir. Palacio de Carta

13:00h.- Málaga.- MODA DISEÑO.- Celebración del TENMOD WEEKEND con desfiles de moda de Agatha Ruiz de la Prada, Jesús Segado o Rafael Urquizar. Gran Hotel Miramar

13:00h.- Santa María de Guía (Gran Canaria).- GASTRONOMÍA QUESO.- Los presidentes del Cabildo de Gran Canaria y de la Mancomunidad de Municipios del Norte, Antonio Morales y José Luis Rodríguez; el alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez; y el director general de Ganadería de la comunidad autónoma, Antonio Díaz, inauguran la séptima edición de la Feria Europea del Queso. Mercado de Guía (rotonda de La Atalaya)

17:00h.- Castelló.- TOROS CASTELLÓ.- Corrida de toros de la Feria de la Magdalena, con toros de Domingo Hernández para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. Plaza de Toros, avda. Benito Pérez Galdós, s/n (Texto) (Foto)

18:00h.- Logroño.- SEMANA SANTA.- El Certamen Nacional de Bandas cuenta con la participación de cofradías de Logroño, Salamanca y Palencia, que ofrecen un concierto y desfilan por el casco antiguo de la capital riojana. Plaza de San Bartolomé (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Villabuena.- CINE DOCUMENTAL.- Presentación de la película 'Arnasa betean. A pulmón', un documental protagonizado por una veintena de cineastas vascas y dirigido por Bertha Gaztelumendi y Rosa Zufía. Sala polivalente

20:00h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- El Festival de Málaga entrega sus Biznagas en una gala de clausura en la que actuarán Vetusta Morla, St. Pedro y Kiki Morente. Teatro Cervantes (Texto) (Foto)

20:30h.- Mahón.- FESTIVAL JAZZ.- Actuación de Sarah Mckenzie Quartet, con la cantante, pianista y compositora australiana, en el marco del 26 Menorca Jazz Festival. Teatro Principal de Mahón

20:30h.- Mahón.- MENORCA CONCIERTO.- Concierto de la pianista y cantante Sarah McKenzie en el Festival de Jazz de Menorca. Teatro Principal

21:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CULTURA TEATRO.- Isabel Ordaz y Marcial Álvarez protagonizan la obra “La profesora”, de la compañía Secuencia 3, cuyo texto es de Eduardo Galán y está dirigida por Carla Nyman. Teatro Guimerá

