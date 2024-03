Sumar pide a ERC apoyar los PGE y no vincular su voto al apoyo de 'comunes' a las cuentas del Govern

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha pedido a aliados parlamentarios como Junts y ERC, que después del acuerdo de la amnistía, priorice la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y en el caso concreto de los republicanos les ha advertido de que no condicionen su voto a cambio del apoyo de los 'comunes' a las cuentas públicas de Cataluña. "Es llamativo que una fuerza que se llama independentista ponga al fin y al cabo la importancia en Madrid. Yo creo que en Cataluña nos merecemos poder ser autónomos en nuestra toma de decisiones", ha afirmado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press. Recientemente, el líder de ERC, Oriol Junqueras, no dio por seguro el apoyo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni aún despejado el camino de la amnistía. "Ya veremos", apuntó. Mientras, los 'comunes' han presentado una enmienda a la totalidad a los prepuestos autonómicos del Govern presidido por los republicanos y han demandado la retirada del proyecto turístico Hard Rock Café en Tarragona. Cuestionada por el acuerdo sobre la amnistía y sobre la posición de Junts de no renunciar a la vía unilateral para la independencia, Vidal ha manifestado que lo importante es la aprobación de una ley que supone "el perdón judicial, que no en el político" tras el conflicto del 'procés' y que llevará a una nueva fase de relación institucional normalizada entre España y Cataluña. Asimismo, ha remarcado que ahora hay una estapa de "tranquilidad política" para seguir avanzando en la legislatura y la "siguiente estación se llama Presupuestos Generales del Estado". "Tiene que ser ahora (los presupuestos) la prioridad principal no sólo de nuestro grupo y de este Gobierno, sino también del resto de fuerzas políticas y así lo esperamos", ha desgranado. Eso sí, en el caso de ERC ha rechazado que su apoyo a los Presupuestos sea una contrapartida para aprobar las cuentas autonómicas en Cataluña, dado que la Generalitat se está dejando "arrastrar" por el PSC, que tiene políticas fijadas en el pasado en vez de futuro. "Sería bueno, sea ERC, Junt o sea quien sea que no tengan la tentativa de traspasar, en este caso, la responsabilidad a Madrid", ha enfatizado. Luego, ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sus críticas en el 8M a la "revolución feminista" y ha tildado a la mandataria regional de emular a Donald Trump en España.