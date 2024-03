Sánchez pide "confiar" en los beneficios de la amnistía y dice que agotará la legislatura:"Hay Gobierno para rato"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los ciudadanos críticos con la Ley de Amnistía que beneficiará a los involucrados en el 'procès' que "confíen" en los efectos benéficos que a su juicio tendrá la norma. Además, al día siguiente de hacer efectivo un acuerdo con las formaciones independentistas para sacar adelante la ley, asegura que agotará la legislatura: "Hay Gobierno para rato", ha indicado. En una rueda de prensa en Chile, donde se encuentra de viaje oficial, ha afirmado que habrá "cuatro años más de Gobierno de coalición progresista, le pese a quien le pese" y piensa que a la oposición "se le va a hacer muy largo" este periodo. Además, ha señalado que espera aprobar Presupuestos Generales del Estado para este año 2024, aunque no ha dado una fecha para presentarlos. El jefe del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones al ser interrogado sobre si el acuerdo sobre la Ley de Amnistía con ERC y Junts, formalizado en la víspera en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, consolida la legislatura. "Yo lo siento mucho por la oposición en mi país, pero los españoles y españolas hablaron el pasado 23 de julio y dijeron dos cosas, una que querían un Gobierno progresista cuatro años más y que no querían un Gobierno de coalición, a mi juicio reaccionaria, entre el Partido Popular y Vox", ha indicado. Además, para justificar los cambios introducidos en la ley a última hora y que permitieron cerrar el acuerdo con Junts, ha esgrimido el borrador del informe de la Comisión de Venecia, que apuntó algunas mejoras que necesitaba el proyecto de ley, "y es lo que hemos hecho", ha indicado Sánchez a pesar de que el citado informe hacía advertencias que no han sido corregidas, como el uso del procedimiento de urgencia o que los criterios de la ley no deben establecerse para cubrir a individuos concretos. En este sentido ha asegurado que la ley va a salir del trámite parlamentario siendo "constitucional y acorde con el derecho europeo". ADMITEN QUE LA MAYORÍA ESTÁ EN CONTRA Respecto al rechazo social que genera la amnistía, Sánchez ha pedido a los ciudadanos "que puedan ver con dudas" la ley "que confíe en esta medida porque va a ser beneficiosa para la reconciliación y va a ser fundamental para garantizar la prosperidad económica", ha señalado. Este mismo viernes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, admitió que la mayoría de la sociedad no respalda la amnistía y les ha pedido juzgar la ley "con la perspectiva del tiempo" confiando en que dentro de unos años se notará que la situación de convivencia y reconciliación en Cataluña ha ido a mejor. Sánchez considera que ocurrió lo mismo con los indultos porque cuando los aprobó eran rechazados por la derecha y también por muchos españoles. Sin embargo cree que ahora se puede comprobar que en ese estaban "acertando" y el tiempo ha demostrado que esa decisión "valiente" fue "positiva" para el conjunto de la sociedad. PROBLEMAS REALES DE ESPAÑA En ese sentido Sánchez ha lamentado que se venga arrastrando este asunto desde el año 2017. "Fíjese la cantidad de energía que estamos despilfarrando en hablar sobre una crisis y un conflicto del año 2017, en lugar de hablar de las crisis que sufre el mundo o los problemas reales que tiene España", como la sequía, la reindustrialización o el mercado de trabajo. Además ha defendido que su deber como líder del Gobierno es hacer un llamamiento a la reconciliación y "construir convivencia" no polarizar y confrontar. Según ha indicado, eso es lo que están haciendo con la Ley de Amnistía, "superar unas consecuencias judiciales que desde el año 2017 la política y, en consecuencia, la sociedad española vienen arrastrando". EL PP NO SE SIENTE INTERPELADO En esta misma línea ha cargado contra el Partido Popular al señalar que "fueron responsables" de generar esta crisis institucional y territorial y "contribuyeron a alimentarla y desarrollarla", pero ahora "no se sienten interpelados". En cualquier caso, sostiene que no va a "diluir" sus responsabilidades como presidente "que siempre ha sido contribuir a la convivencia y a la reconciliación entre catalanes y entre españoles.